Янукович помиловал экс-министров Луценко и Филипчука

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.

Соответствующие предложения главе государства внесла Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба напоминает, что по инициативе Президента в Украине проходит реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленное на гуманизацию правовых норм и уменьшение количества лиц, содержащихся под стражей.

Ранее с просьбой о помиловании Ю.Луценко к Президенту Украины обратилась Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Также о помиловании бывшего министра внутренних дел к главе государства обратилась Наблюдательная миссия Европейского парламента в составе Пета Кокса и Александра Квасневского.

Отмечается, что это обращение Наблюдательной миссии Европейского парламента к Президенту поддержала жена Ю.Луценко Ирина Луценко. «Искренне благодарна Президенту Коксу и Президенту Квасневскому и поддерживаю их в гуманитарной миссии в отношении моего мужа», - отметила она.

К Президенту Украины также поступило обращение Г.Филипчука с просьбой о его помиловании.

В соответствующем Указе Президента от 7 апреля 2013 году, размещенном на официальном сайте главы государства, в частности, отмечается: “Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбывания наказания, личности осужденных, их состояние здоровья, поведение и отношение к труду до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать:

1. Викулина Сергея Александровича, 1958 года рождения, осужденного приговором Джанкойского горрайонного суда Автономной Республики Крым от 3 февраля 2006 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания.

2. Восканян Ирину Борисовну, 1974 года рождения, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Мариуполя Донецкой области от 16 апреля 2004 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания.

3. Луценко Юрия Витальевича, 1964 года рождения, осужденного приговором Печерского районного суда г. Киева от 17 августа 2012 года - освободить от дальнейшего отбывания основного наказания.

4. Могилевцева Дмитрия Петровича, 1981 года рождения, осужденного приговором Болградского районного суда Одесской области от 21 ноября 2011 года - освободить от дальнейшего отбывания основного наказания.

5. Рясенца Александра Сергеевича, 1982 года рождения, осужденного приговором Овручского районного суда Житомирской области от 1 февраля 2011 года - освободить от отбывания наказания.

6. Филипчука Георгия Георгиевича, 1950 года рождения, осужденного приговором Соломенского районного суда г. Киева от 5 апреля 2012 года - освободить от назначенных судом основного и дополнительных наказаний.

Указ вступает в силу со дня его подписания».

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева признал приговор правомерным.

3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях. В то же время суд в своем постановлении отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения причиненного МВД Украины ущерба с 643 до 609 тыс. грн.

Г.Филипчук 5 апреля 2012 года был осужден Соломенским районным судом Киева к 3 годам лишения свободы по делу о превышении власти и служебных полномочий.

Суд также постановил взыскать с Г.Филипчука в пользу государства 1 млн 433 тыс. 477,6 гривен причиненного ущерба.

Осужденный ущерб государству возместил.

21 июня 2012 года Апелляционный суд Киева заменил назначенное Г.Филипчуку Соломенским районным судом Киева наказание на 2 года лишения свободы условно.

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