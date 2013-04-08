ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Оппозиция провела самый массовый после Оранжевой революции митинг», в котором пишет: по разным подсчетам, от 5 до 15 тысяч сторонников оппозиции провели митинг у памятника Тарасу Шевченко…

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-provela-samyj-massovyj-posle-oranzhevoj-revoljucii-mi-201643/

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Также «Дело» в публикации «Законопроект о создании в Украине санационного банка принят в первом чтении» пишет: депутаты активизировали реализацию данной идеи…

http://delo.ua/finance/zakonoproekt-o-sozdanii-v-ukraine-sanacionnogo-banka-prinjat-v-p-201566/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Колебания в газообразной среде» пишет: подписание меморандума об участии Польши в проекте строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход Украины раскритиковали представители местной оппозиции. В ответ на их заявления о том, что проект изначально невыгоден Польше, власти страны поспешили заверить, что подписали лишь предварительные соглашения с «Газпромом», которые ни к чему не обязывают. В России при этом не скрывают, что вернулись к этому проекту из-за обострения отношений с Украиной в переговорах о создании консорциума по управлению газотранспортной системой…

http://kommersant.ua/doc/2165050

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Государство не вылечит» пишет: введение обязательного медицинского страхования в Украине снова откладывается. Министр здравоохранения Раиса Богатырева предупредила, что закон об ОМС не будет принят ни в этом, ни в следующем году из-за нехватки ресурсов для реформирования системы здравоохранения. Страховые компании признают, что развивать медстрахование в Украине они могут и самостоятельно, но без помощи государства этот процесс затянется на долгие годы…

http://kommersant.ua/doc/2165127

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Издание «Сегодня» в публикации «Железнодорожники пока еще пускают в поезда без документов» пишет: первые дни, когда пассажиры «Укрзализныци» могли пользоваться железнодорожным транспортом только при наличии паспортов, прошли с накладками…

http://www.segodnya.ua/ukraine/ZHeleznodorozhniki-poka-eshche-puskayut-v-poezda-bez-dokumentov.html

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Также «Сегодня» в публикации «Из кранов киевлян начала течь ржавая вода с противным запахом» пишет: вскоре в кранах жителей Святошинского и Оболонского районов, а также сел Чапаевка и Бортничи может появиться ржавая вода. В Дарницком районе с этой проблемой люди уже столкнулись…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Iz-kranov-kievlyan-nachala-tech-rzhavaya-voda-s-protivnym-zapahom.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Семь богатейших сенаторов готовятся покинуть Совет Федерации» пишет: Кремль продолжает выдавливать крупных предпринимателей из верхней палаты парламента...

http://izvestia.ru/news/548117

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Издание «Ведомости» в публикации «Курс рубля будет снижаться» пишет: курс рубля может оказаться для правительства инструментом поддержки экономического роста, опасаются аналитики, а если нет, то рубль продолжит слабеть самостоятельно…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10869111/pozvolitelnaya_slabost

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Также «Ведомости» в публикации «Клиенты кипрских банков отправились в российские суды» пишут: компания «Альгеба» требует 380 млн руб. от Bank of Cyprus, контролирующего 80% российского «Юниаструм банка»…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10869101/moskva_zaschitit

(УНИАН)