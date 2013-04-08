Коморовский: помилование Луценко - "добрый шаг" Украины к подписанию соглашения с ЕС

Коморовский поблагодарил Януковича за шаги, которые увеличивают шансы Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Варшава.Президент Польши Бронислав Коморовский поблагодарил Президента Украины Виктора Януковича за действия, которые увеличивают шансы Украины подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом осенью этого года.

Как сообщает канцелярия главы Польского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора В.Януковича и Б.Коморовского в воскресенье, 7 апреля.

По словам руководителя канцелярии по международным вопросам Яромира Соколовского, Б.Коморовский с удовлетворением узнал о решении В.Януковича помиловать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и обсудил с ним этот вопрос.

"По мнению Президента, это добрый шаг, который будет служить восстановлению положительного имиджа Украины, что, вместе с реформами, является условием подписания соглашения во время саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре этого года", - сказал он.

Я.Соколовский напомнил, что Б.Коморовский неоднократно призывал украинскую власть и оппозицию сделать все, чтобы выполнить условия для подписания Соглашения об ассоциации.

"Президент Польши рассчитывает на консолидацию всех проевропейских политических сил в Украине в процессе приближения к Евросоюзу", - отметил Я.Соколовский.

По его словам, В.Янукович заверил Б.Коморовского, что украинская власть осуществила значительные шаги в вопросе избирательного законодательства и ведет работу над реформой системы правосудия.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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Освобождение Луценко подтверждает серьезность евроинтеграционных намерений Украины - Квасневский

Варшава. Освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко подтверждает серьезность намерений украинской власти подписать осенью этого года Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сказал бывший президент Польши, член наблюдательной миссии Европарламента Александр Квасневский, слова которого приводит PAP.

"Думаю, что это помилование было одной из важнейших тем наших переговоров и является свидетельством того, что Украина серьезно думает об ассоциации с ЕС и действительно осенью хочет подписать в Вильнюсе Соглашение об ассоциации", - сказал А.Квасневский.

Он отметил, что доволен освобождением Ю.Луценко, и добавил, что это также является результатом работы миссии Европарламента.

"Я доволен, поскольку это успех нашей миссии, которую мы терпеливо осуществляем с Пэтом Коксом с мая прошлого года. Мы осуществили более десяти визитов в Украину, вели переговоры с Президентом, премьер-министром, оппозицией", - сказал А.Квасневский.

По его словам, решение Президента Украины Виктора Януковича о помиловании Ю.Луценко подтвердило, что "настойчивая дипломатия, которую осуществляет ЕС с помощью миссии, имеет смысл".

А.Квасневский добавил, что освобождение Ю.Луценко устранило одно из препятствий на пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Представители Евросоюза Эштон и Фюле приветствовали освобождение Луценко и Филипчука

Брюссель.Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле приветствовали решение Президента Украины Виктора Януковича помиловать бывших министров внутренних дел Юрия Луценко и по вопросам защиты окружающей природной среды Георгия Филипчука.

Об этом идет говорится в заявлении К.Эштон и Ш.Фюле, переданном агентству УНИАН.

“Мы салютуем тому, что Президент Янукович воспользовался своей прерогативой помилования в случаях бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра по вопросам защиты окружающей природной среды Г.Филипчука. Мы приветствуем освобождение и возвращение в семью Ю.Луценко в воскресенье”, - отмечается в заявлении.

К.Эштон и Ш.Фюле заявили, что это важный шаг украинской власти в решении вопросов, которые вызывают беспокойство относительно выборочного применения правосудия.

Они также приветствовали деятельность мониторинговой миссии Европарламента во главе с бывшим президентом Европарламента Петом Коксом и экс-президентом Польши Александром Квасневским в этом контексте.

“Сейчас мы ожидаем, что Украина обратится без каких-либо задержек к оставшемуся случаю выборочного правосудия и предупредит любое повторение выборочного правосудия путем всесторонней судебной реформы в соответствии с европейскими стандартами с целью реализовать заключения Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года и совместное заявление саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года”, - подчеркнули К.Эштон и Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Ю.Луценко и Г.Филипчука.

Согласно указу главы государства, Ю.Луценко освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания, а Г.Филипчук - от основного и дополнительных наказаний.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская направила обращение к В.Януковичу помиловать Ю.Луценко. После этого В.Янукович обратился в Комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть это обращение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь этого года, при условии прогресса в изменении выборочного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Генсек Совета Европы приветствует освобождение Луценко и Филипчука

Брюссель. Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд приветствует освобождение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, говорится в его заявлении, переданном агентству УНИАН.

“Я приветствую решение Президента Януковича помиловать бывших министров Ю.Луценко и Георгия Филипчука, а также четырех других лиц. Это идет в духе решения Европейского суда по правам человека”, - отмечается в заявлении.

“Я верю, что Украина также выполнит решение суда по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко”, - добавил Т.Ягланд.

Он заметил, что Совет Европы продолжит сотрудничество с украинской властью в предоставлении помощи и экспертизы в ходе судебной реформы.

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Освобождение Луценко - это шаг в правильном направлении - президент Европарламента

Брюссель.Президент Европарламента Мартин Шульц считает, что освобождение бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко - это шаг в правильном направлении.

Об этом говорится в заявлении М.Шульца, переданном агентству УНИАН.

“Честное и независимое правосудие нужно Украине, и освобождение Луценко – шаг в правильном направлении. Оно произошло после освобождения в августе бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко. Наши усилия улучшить условия и решить дело Юлии Тимошенко, которая все еще удерживается украинской властью, продолжатся”, - заявил М.Шульц.

Президент Европарламента также поблагодарил сопредседателей мониторинговой миссии Пета Кокса и Александра Квасневского за их работу в Украине.