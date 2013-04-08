10-13 апреля в Ялте пройдет заседание Комитета ПАЧЭС

С 10 по 13 апреля в Ялте будет проводиться 40-е заседание Комитета Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, на заседание прибудут около 40 участников, в том числе представители стран-членов Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, законодательной и исполнительной власти Украины.

Участники заседания обсудят вопросы развития сотрудничества в сфере поисково-спасательных работ на море среди стран-членов ЧЭС, а также ряд организационных вопросов.

ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

Народное собрание Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ, парламент Франции и парламент Республики Беларусь имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.

В составе ассамблеи функционируют три специализированные комитета:

Комитет по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам (председатель - Гагик Минасян, Армения);

Комитет по правовым и политическим вопросам (председатель - Михаил Емельянов, Россия);

Комитет по вопросам культуры, образования и социальных вопросов (председатель - Жаля Алиева, Азербайджан).

Комитеты проводят периодические заседания в странах-членах ПАЧЭС в период между сессиями Генеральной ассамблеи и в координации с Международным секретариатом ПАЧЭС обеспечивают подготовку соответствующих решений ассамблеи.