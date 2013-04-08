Замначальник Херсонской таможни задержан за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя начальника Херсонской таможни по подозрению во взяточничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, в минувшую среду, 3 апреля, при получении взятки в Цюрупинске столичными сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры были задержаны два работника Херсонской таможни, среди которых - заместитель главы Херсонской таможни, уроженец Скадовска. Также третьим был задержан участвовавший в преступной схеме таможенный брокер. Сумма взятки - несколько тысяч долларов.

Другие детали произошедшего прокуратурой не сообщаются, так как разработку и задержание подозреваемых производила оперативная группа из Киева.

В то же время, во время спецоперации были проведены обыски в грузовых терминалах Скадовска и Цюрупинска.

По данным источников в правоохранительных органах области, задержанных таможенников в тот же день этапировали в Киев, где Печерский районный суд принял решение о освобождении задержанных таможенников под залог. В частности, суд своим решением освободил заместителя начальника Херсонской таможни под залог в 90 тыс. грн. Его подчиненный был освобожден под залог меньшей суммы.

Оба таможенника уже находятся в Херсоне.

В то же время судьба третьего задержанного - таможенного брокера пока неизвестна.

Источники предполагают, что исходя из тех должностных преступлений, которые инкриминируют замначальнику таможни и его товарищу, с учетом создания ОПГ (организованной преступной группировки) им грозит тюремный срок до 8 лет.

Расследование по факту получения взятки и другим эпизодам противоправной деятельности продолжается.