Анонс на 9 апреля

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы агрокомплекса Украины накануне посевной кампании 2013 г. Агрологистика. Создание Ассоциации "Аграрных перевозчиков Украины". В каком состоянии находится сельскохозяйственная отрасль накануне посевной кампании 2013? Дефицит каких продуктов питания возможен в 2013 году? Какие эффективные инструменты необходимо внедрить для оптимизации работы компаний агробизнеса? Как создание Ассоциации "АПУ" отразится на работе участников агрорынка? Участники: Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса, ведущий эксперт в области регуляторной политики, рыночного регулирования, системы налогообложения и государственной поддержки в агропромышленном комплексе; Марьян Заблоцкий, аналитик Украинской аграрной Ассоциации, опытный специалист в сфере микроэкономики, финансовых рынков, монетарной и экономической политики, в Ассоциации отвечает за анализ регуляторной среды агропромышленности, анализ рынков сельского хозяйства и конкурентной среды; Янина Кучерова, президент Ассоциации "Аграрных Перевозчиков Украины"; эксперт по вопросам агрологистики, www.aapu.com.ua; экспертные специалисты подразделений предприятий агросектора "Астарта - Киев", "Компания Райз", "Мрия Агрохолдинг" и др.. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (+38) 044-240-7464, info@freshlook.in.ua.

* В пресс-клубе Общественного совета при Госпредпринимательстве Украины "Закон & Бизнес" состоится дискуссия на тему: «Лицензирование и дерегуляция: за и против». В рамках дискуссии будут подняты проблемы применения законодательства о лицензировании в Украине, освещены направления работы Госпредпринимательства Украины и Общественного совета по совершенствованию лицензионных условий, позиция относительно процессов дерегуляции экономики, а также представлена статистика деятельности экспертно-апелляционного совета при Госпредпринимательства Украины.

* При участии председателя КОГА Анатолия Присяжнюка, правоохранительных, контролирующих органов и представителей бизнеса состоится круглый стол на тему: "Снижение давления правоохранительных и контролирующих органов на представителей бизнеса".

* Состоится открытие VIII Международной выставки «Flowers & HorTech Ukraine», посвященной цветочному бизнесу, садоводству, флористике и проблемам озеленения современных городских территорий. Выставку откроют временный поверенный в делах Посольства Королевства Нидерландов в Украине Гэри Виллемс, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, общественный деятель Марина Кинах, международный проект менеджер BTO Exhibitions Куно Якобс, президент корпорации «Укрзеленстрой» Владимир Червоний, начальник Управления благоустройства и коммунального обслуживания Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Игнатенко, президент ВБО «Союз украинских цветоводов» Ирина Слободянюк. В 10-30 состоится пресс-конференция участников выставки на тему «Зеленое будущее вашего города».

* В Госводагентстве состоится заседание Межведомственной комиссии по установлению режимов работы днепровских и Днестровского водохранилищ на вторую половину апреля 2013 года. Будет рассматриваться информация Укргидрометцентра относительно прогноза водности в бассейне Днепра и Днестра во второй половине апреля 2013, также будут обсуждаться предложения участников Межведомственной комиссии по установлению режима работы днепровских и Днестровского водохранилищ во второй половине апреля 2013 года.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по вопросам обеспечения сельхозпроизводителей техникой для АПК.

* ОТМЕНЕН 9.04.2013 Круглый стол на тему: "Банки и экономика: станет ли в текущем году приемлемой цена кредитов в Украине?", который будет проведен по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Анатолий Мярковский, первый зам.министра финансов Украины, Алена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Борис Тимонькин, председатель Совета НАБУ, председатель правления ПАО "Укрсоцбанк", Алена Попова, председатель совета директоров АО "Дельта Банк"; Сергей Подрезов, председатель правления АО "Сбербанк"; Роман Шпек, старший советник ПАО "Альфа-Банк" (Украина) и др.

* Начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства экономического развития и торговли. Телефон прямой линии: 254-05-65.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кому до сих пор приносит миллионы запрещенный игорный бизнес в Украине?". Речь пойдет о том, что несмотря законодательный запрет, игорные заведения не исчезли, а просто сменили вывески и схемы получения денег. На что готовы хозяева игорного бизнеса, защищая свои миллионные доходы? Правда ли соответствующие государственные органы борются с деятельностью "теневых" игорных заведений? Международная правозащитная ассамблея «Антикоррупционное бюро Украины» постоянно мониторит ситуацию и почти каждый день закрывает запрещенные игорные заведения, однако через несколько дней они снова действуют на том же месте. Кто "крышует" заведения по заработку больших денежных средств, полученных преступным путем, и угрожает физическим уничтожением членам Ассамблеи? Участники пресс-конференции считают необходимым рассказать всю правду об игорном бизнесе и связанной с ним коррупции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится публичная презентация Годового отчета о результатах деятельности Госинвестпроекта за 2012 год. Годовой отчет-2012 презентуют: председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив и руководители Национальных проектов. В рамках мероприятия для представителей СМИ состоится брифинг председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

* Круглый стол на тему: "Проблемы защиты прав ипотекодержателей". Организаторы - ООО "Юридическая фирма "ЮСТ Украина" совместно с компанией "ЛІГА:ЗАКОН". Докладчики: Юлия Курило, директор ООО "Юридическая фирма "ЮСТ Украина"; Ольга Соловьева, управляющий партнер Адвокатского объединения "СК ГРУП"; Александр Ярецкий, исполнительный директор по правовым вопросам банка "Форум"; Анатолий Жуков, председатель совета юристов АУБ, председатель Третейского суда при АУБ.

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