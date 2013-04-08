Янукович одобрил создание Совета руководителей финразведки СНГ
18:08, 08 апреля 2013Разное
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Президент Украины Виктор Янукович утвердил Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ, совершенное 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Документом предусматривается, что органом, ответственным за реализацию соглашения в Украине, является Государственная служба финансового мониторинга Украины.
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