ТОП-10 (8 апреля)

Янукович помиловал экс-министров Луценко и Филипчука

Лукашенко разрешил переименовать "Белтрансгаз" в "Газпром трансгаз Беларусь"

Владелец контрольного пакета акций «Укртелекома» выпустит облигации на 4,61 млрд грн

Россия согласилась реструктуризировать кредит Кипру

Цена на импортируемый в Украину газ в марте cнизилась до 416,6 долл.

Умерла "железная леди" Маргарет Тэтчер

Янукович подписал закон о продлении моратория на банкротство горных предприятий

Фонд госимущества планирует ввести «голландские аукционы»

Госземагентство предлагает новые правила продажи сельхозземли

«Ласфано Украина» приобрела 17,7% акций «Харьковгаза»

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Янукович помиловал экс-министров Луценко и Филипчука

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.

Соответствующие предложения главе государства внесла Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба напоминает, что по инициативе Президента в Украине проходит реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленное на гуманизацию правовых норм и уменьшение количества лиц, содержащихся под стражей.

Ранее с просьбой о помиловании Ю.Луценко к Президенту Украины обратилась Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Также о помиловании бывшего министра внутренних дел к главе государства обратилась Наблюдательная миссия Европейского парламента в составе Пета Кокса и Александра Квасневского.

Отмечается, что это обращение Наблюдательной миссии Европейского парламента к Президенту поддержала жена Ю.Луценко Ирина Луценко. «Искренне благодарна Президенту Коксу и Президенту Квасневскому и поддерживаю их в гуманитарной миссии в отношении моего мужа», - отметила она.

К Президенту Украины также поступило обращение Г.Филипчука с просьбой о его помиловании.

В соответствующем Указе Президента от 7 апреля 2013 году, размещенном на официальном сайте главы государства, в частности, отмечается: “Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбывания наказания, личности осужденных, их состояние здоровья, поведение и отношение к труду до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать:

1. Викулина Сергея Александровича, 1958 года рождения, осужденного приговором Джанкойского горрайонного суда Автономной Республики Крым от 3 февраля 2006 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания.

2. Восканян Ирину Борисовну, 1974 года рождения, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Мариуполя Донецкой области от 16 апреля 2004 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания.

3. Луценко Юрия Витальевича, 1964 года рождения, осужденного приговором Печерского районного суда г. Киева от 17 августа 2012 года - освободить от дальнейшего отбывания основного наказания.

4. Могилевцева Дмитрия Петровича, 1981 года рождения, осужденного приговором Болградского районного суда Одесской области от 21 ноября 2011 года - освободить от дальнейшего отбывания основного наказания.

5. Рясенца Александра Сергеевича, 1982 года рождения, осужденного приговором Овручского районного суда Житомирской области от 1 февраля 2011 года - освободить от отбывания наказания.

6. Филипчука Георгия Георгиевича, 1950 года рождения, осужденного приговором Соломенского районного суда г. Киева от 5 апреля 2012 года - освободить от назначенных судом основного и дополнительных наказаний.

Указ вступает в силу со дня его подписания».

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева признал приговор правомерным.

3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях. В то же время суд в своем постановлении отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения причиненного МВД Украины ущерба с 643 до 609 тыс. грн.

Г.Филипчук 5 апреля 2012 года был осужден Соломенским районным судом Киева к 3 годам лишения свободы по делу о превышении власти и служебных полномочий.

Суд также постановил взыскать с Г.Филипчука в пользу государства 1 млн 433 тыс. 477,6 грн причиненного ущерба.

Осужденный ущерб государству возместил.

21 июня 2012 года Апелляционный суд Киева заменил назначенное Г.Филипчуку Соломенским районным судом Киева наказание на 2 года лишения свободы условно.

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Лукашенко разрешил переименовать "Белтрансгаз" в "Газпром трансгаз Беларусь"

ОАО "Белтрансгаз" получило возможность быть переименованным в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", говорится в сообщении, распространенном "Белтрансгазом".

В Беларуси законодательно ограничена возможность использования ряда слов, в том числе названия республики в названиях юрлиц.

"Президентом Республики Беларусь подписан Указ N154 "О предоставлении права на использование официального сокращенного названия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом, ОАО "Белтрансгаз" получило возможность быть переименованным в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", пояснили в "Газпроме". Белорусское газотранспортное предприятие "Белтрансгаз" является дочерней структурой "Газпрома".

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Владелец контрольного пакета акций «Укртелекома» выпустит облигации на 4,61 млрд грн

Собрание участников компании «ЕСУ», владеющей основным пакетом акций «Укртелекома», 29 марта 2013 года приняло решение об осуществлении закрытого (частного) размещения 4,61 млн облигаций общей нарицательной стоимостью 4,61 млрд грн.

Об этом сообщается в информации компании, обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

К закрытому (частному) размещению предлагаются облигации одной серии «С», общим количеством 4 610,644 тыс. шт., нарицательной стоимостью облигаций в 1 тыс. грн каждая. Общая нарицательная стоимость всего выпуска облигаций составляет 4 610,644 млн грн.

Размещение облигаций планируется провести с 24 апреля 2013 года до 21 июня 2013 года. В случае размещения 100% облигаций и полной их оплаты к дате окончания периода заключения договоров с первыми владельцами, но не позже даты утверждения результатов размещения облигаций, возможно досрочное завершение размещения облигаций.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, будут использованы на рефинансирование текущей задолженности по кредитам и другим финансовым обязательствам. При этом эмитент обязывается не использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, для формирования и пополнения уставного капитала эмитента, а также для покрытия убытков от его хозяйственной деятельности.

В перечень лиц, среди которых эмитент намеревается разместить облигации, входит 31 учреждение (в т.ч. и «Укртелеком»): «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Укргазбанк», «Государственный сберегательный банк Украины», «РОДОСЛОВНАЯ БАНК», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Первый Украинский Международный банк», «Акционерный коммерческий банк «КИЕВ», «АПЕКС-БАНК», «Укрсоцбанк», «Уникредит Банк», «ЕРСТЕ БАНК», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Украина», «Брокбизнесбанк», Национальный банк Украины, «Инвестиционный Капитал Украина», «Современные Финансовые Инструменты», «Украинский фондовый центр», «ФИДОБАНК», «БАНК ФОРУМ», «Кредитпромбанк»,

«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕЩАТИК», «Сведбанк», «ФИНБАНК», «Тройка диалог Украина», «АРТА ценные бумаги», „Дельта Банк”, «Украинский Бизнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Погашение облигаций и выплата процентного дохода по ним будет осуществляться за счет дохода эмитента, полученного в результате хозяйственной деятельности, после расчетов с бюджетом и уплаты других обязательных платежей.

Погашение облигаций будет осуществляться в национальной валюте Украины (гривне) самостоятельно эмитентом на основании учетного реестра, составленного депозитарием на конец операционного дня, в период с 22 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года. При погашении облигаций эмитент выплачивает нарицательную стоимость облигаций и одновременно выплачивает процентный доход за последний процентный период.

Согласно данным компании, соотношение (в процентах) количества облигаций, которые размещаются, к общему количеству облигаций эмитента в обращении составляет 108,6%, а соотношение стоимости облигаций, которые размещаются, к размеру уставного капитала эмитента на дату принятия решения о размещении ценных бумаг - 126,9%.

Как сообщал УНИАН, "ЕСУ" в 2011 году выпустила и разместила среди украинских банков облигации на общую сумму более 4,2 млрд грн.

Чистый убыток ООО «ЕСУ» за три квартала 2012 составил почти 559,2 млн грн (вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года), главным фактором убыточности компании в 2012 году являются финансовые расходы на выплату процентного дохода на размещенные ранее облигации компании и процентов по кредитам. Доход компании "ЕСУ" (с НДС) за три квартала 2012 года составил почти 155,2 млн грн (снизился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2011 года).

Справка УНИАН. ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA Telecominvest Limited) владеет долей в 92,79% в крупнейшем национальном операторе проводной связи «Укртелеком». Этот пакет был продан Украиной в процессе приватизации в начале 2011 года за 10,575 млрд грн (около 1,3 млрд долл. США).

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов).

В 2012 году «Укртелеком» получил 366,8 млн грн чистой прибыли, а выручка от реализации продукции по итогам прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности составила 8,246 млрд грн, валовая прибыль - 2,219 млрд грн.

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Россия согласилась реструктуризировать кредит Кипру

Россия по просьбе Еврокомиссии приняла решение о реструктуризации кредита Кипру на 2,5 миллиарда евро, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам рабочего визита в ФРГ, передает РИА "Новости".

"Мы свой вклад вносим (в помощь Кипру - ред.). В конце позапрошлого года мы предоставили Кипру госкредит в объеме 2,5 миллиарда евро, и по просьбе Еврокомиссии мы приняли решение реструктурировать этот долг. Это наш реальный вклад в решение кипрской проблемы", - сказал Путин.

Условия реструктуризации кредита он не уточнил. Между тем условия, обсуждавшиеся Россией и Кипром на переговорах в марте, а именно пролонгация кредита на пять лет и снижение ставки до 2,5% с 4,5%, равносильны списанию 10% долга.

Напомним, ранее Кипр не смог договориться с Россией о необходимой островному государству финансовой поддержке, в том числе и о реструктуризации кредита.

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Цена на импортируемый в Украину газ в марте cнизилась до 416,6 долл.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Согласно сообщению министерства, 416,6 долл. за 1 тыс. куб. м - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

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Умерла "железная леди" Маргарет Тэтчер

Экс-премьер Великобритании "железная леди" Маргарет Тэтчер умерла сегодня утром в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

"С большой горечью Марк и Кэрол Тэтчер заявили, что их мать баронесса Тэтчер умерла после удара этим утром", - сказал представитель экс-премьера Лорд Белл.

Тэтчер в декабре была госпитализирована. Ее окружение позже сообщило, что она перенесла небольшую операцию по удалению образования в мочевом пузыре, которая прошла успешно. Однако в силу возраста 87-летняя баронесса Тэтчер оставалась под наблюдением врачей, 28 декабря ее выписали из больницы.

Тогда СМИ сообщили, что ухудшающееся здоровье не позволяет бывшему премьер-министру появляться на публичных событиях. В последние годы Тэтчер несколько раз была госпитализирована. В 2012 году она пропустила торжественный обед на Даунинг-стрит в честь 60-летнего юбилея правления королевы, на котором присутствовали нынешний и бывшие премьеры. Баронесса Тэтчер не появилась и на вечере в честь ее 85-летия два года назад, также организованном офисом нынешнего премьера.

Справка УНИАН. Маргарет Тэтчер - 71-й премьер-министр Великобритании (Консервативная партия Великобритании) в 1979-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая и пока единственная женщина, побывавшая на этом посту, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «железной леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого «тэтчеризма».

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Янукович подписал закон о продлении моратория на банкротство горных предприятий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №155-VII «О внесении изменения в Закон Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» относительно запрещения на возбуждение дел о банкротстве горных предприятий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменения в Закон Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

За данное решение проголосовали 269 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к документу отмечается, что "Законом Украины от 14 мая 1992 года № 2343-ХІІ „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” был установлен порядок и условия производства по делам о банкротстве, в том числе горных предприятий. "В результате практической реализации положений данного законодательного акта в 2000-2002 годах, в связи с крайне трудным экономическим положением угольной отрасли, были возбуждены дела о банкротстве более 70 процентов всех угольных предприятий", - сказано в ней.

Принятым документом в Закон Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» вносятся такие изменения: „Дела о банкротстве горных предприятий (горнодобывающие предприятия, шахты, рудники, копи, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики, шахтоугледобывающие предприятия), в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25 процентов, не возбуждаются со дня вступления в силу Закона Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” до 1 января 2015 года.

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Фонд госимущества планирует ввести «голландские аукционы»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2013 году ожидает внедрения и активизации так называемых голландских аукционов, то есть аукционов на понижение цены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, об этом заявил председатель ФГИУ Александр Рябченко.

Он отметил, что в Украине накопилось огромное количество объектов, приватизация которых может быть весьма проблематична, поскольку имущество данных объектов сильно переоценено. В первую очередь, по его словам, речь идет об объектах малой приватизации.

«Это очень полезный для государства механизм. Пусть объекты дадут небольшие деньги, но он будет работать, люди будут получать зарплату», - сказал А.Рябченко.

Напомним, всего в 2013 г. планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

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Госземагентство предлагает новые правила продажи сельхозземли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает гражданам приобретать земельные участки по разрешению, которое выдается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере земельных отношений.

Об этом говорится в законопроекте «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обнародованном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Предполагается, что порядок получения разрешений устанавливается Кабинетом министров Украины.

Согласно документу, приобретать сельхозземлю могут граждане Украины, в течение трех лет проживающие в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят преимущественно собственным или семейным трудом вести на ней самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Помимо получения разрешения на покупку земли, граждане должны быть внесены в базу персональных данных органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере земельных отношений, и зарегистрированы на его официальном веб-портале.

Кроме граждан, покупателями сельхозземли могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк.

Продавать землю сельхозназначения могут государство, органы местного самоуправления, Государственный земельный банк. Также продавцами могут быть граждане и юрлица, которые зарегистрировались на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений. При этом продать сельхозземлю смогут и другие лица, которые приобрели в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения до вступления в силу этого закона.

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации не могут приобретать в собственность земельные участки сельхозназначения, кроме вступления их в наследство по закону.

Данные категории, получившие в наследство земельные участки, обязаны провести их отчуждение в течение одного года с даты приобретения.

При этом право собственности на земучастки сельхозназначения, которые не были отчуждены в установленный срок, принудительно прекращается в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, органа местного самоуправления или специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель по месту расположения земельного участка.

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте к июлю 2013 года.

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«Ласфано Украина» приобрела 17,7% акций «Харьковгаза»

Опосредованный собственник акций ряда украинских облгазов - компания «Ласфано Украина» (г. Киев) приобрела в ходе приватизационного аукциона на Восточно-Европейской бирже 17,7%-ный госпакет акций «Харьковгаза», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Реализационная цена госпакета «Харьковгаза» составила 7,08 млн грн.

Справа УНИАН. ООО «Ласфано Украина» является собственником 24% пакета акций в ЧАО «Ролюкс», в свою очередь являющемся акционером ряда украинских облгазов - в частности "Винница-", "Чернигов-", "Львовгаз".

ПАО «Харьковгаз» (г. Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

Собственниками «Харьковгаза» являются ряд кипрских компаний - Хамгейт Холдингс Лтд, Сагасити Лтд, Эрисвел Трейдинг Лтд, Содерман Лтд, Тантер Холдинг Лтд.

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