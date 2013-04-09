ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Бензин может подорожать на 6-7 грн, а автопродажи в марте выросли на 60%» подает обзор основных экономических новостей за 8 апреля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-benzin-mozhet-podorozhat-na-7-grn-a-avtoprod-201724/

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Также «Дело» в публикации «Луценко не будет бороться с «друзьями-оппозиционерами», чтобы не играть по сценарию Банковой» пишет: эксперты и политики считают, что Юрий Луценко на воле не будет вносить раздор внутри оппозиции, а только укрепит ее, став моральным авторитетом. Все признают, что Луценко может вывести на улицы сотни тысяч, но эту возможность лидер оппозиции не реализует…

http://delo.ua/ukraine/lucenko-ne-budet-borotsja-s-druzjami-oppozicionerami-chtoby-ne-201722/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Контрабанду вернут в срок», в котором пишет: в парламентских фракциях Партии регионов и «Батькивщина» предлагают вернуть уголовную ответственность за товарную контрабанду в крупных размерах, отмененную больше года назад. В правительстве отмечают, что гуманизация наказания не привела к сокращению нелегального ввоза товаров. Впрочем, не все депутаты готовы поддержать эту инициативу и выступают за повышение размера штрафных санкций…

http://www.kommersant.ua/doc/2165857

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сергей Щербина вышел из-за спины» пишет: суд выпустил из СИЗО бывшего администратора Родовид Банка Сергея Щербину, обвиняемого в растрате госсредств. Судья принял во внимание, что здоровье Щербины, пребывавшего три года в СИЗО, нарушено, и в заключении ему не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Юристы считают, что, выпустив Щербину под подписку о невыезде, власти пытаются продемонстрировать толерантное отношение к обвиняемым в экономических преступлениях…

http://www.kommersant.ua/doc/2165894

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«Сегодня» в публикации «Рыбак направил на подпись Януковичу законы, принятые на Банковой» пишет: ранее заместитель главы АП Сергей Ларин заявил, что Янукович подпишет принятые на выездном заседании Рады законы…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rybak-napravil-na-podpis-YAnukovichu-zakony-prinyatye-na-Bankovoy.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине началась война с кумовством» пишет: близким родственникам запретят работать в суде, прокуратуре и милиции одного города…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-Ukraine-nachalas-voyna-s-kumovstvom.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Патент можно будет получить в интернете» пишет: Минобразования РФ предлагает правительству создать единую систему госуслуг в электронной форме в области промышленности - «как гражданского, так и иного применения»…

http://izvestia.ru/news/548150

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«Ведомости» в публикации «Бюджетные авиакомпании зачастили в Россию» пишут: один из крупнейших европейских дискаунтеров - Wizz Air не оставляет попыток открыть «дочку» в России. Дискаунтер нужен, уверены эксперты, но аэропорты пока не готовы принять нового игрока…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10921821/wizz_air_letit_v_rossiyu

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Также «Ведомости» в публикации «За плохие условия в сизо можно будет требовать компенсации» пишут: заключенные могут получить право на компенсацию материального ущерба и морального вреда за плохие условия содержания - по аналогии с правом на компенсацию за судебную волокиту. Мера может быть принята во исполнении пилотного постановления Европейского суда по правам человека…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10921861/sizo_budet_platnym

(УНИАН)