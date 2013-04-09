Анонс на 10 апреля

* Круглый стол на тему: "Диалог по возобновляемой энергетике". Вопросы: обзор, анализ и сравнение украинского и немецкого законодательства и мероприятий по государственной поддержке в области альтернативной энергетики; презентация успешных проектов украинских компаний и организаций по установке солнечных электростанций на крышах зданий; перспективы внедрения проектов солнечной энергетики с участием общественности в Украине.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра Александра Вилкула, министра образования и науки Дмитрия Табачника, председателя Государственного космического агентства Юрия Алексеева.

* Круглый стол на тему: «Сотрудничество Киевского городского центра занятости с предприятиями банковского сектора по созданию высокотехнологичных рабочих мест». Организатор: Киевский городской центр занятости. Участники: Виктор Сухомлин, директор КГЦЗ, Александр Фельдман, представитель Ассоциации IТ-компаний, Юлия Безрукова, директор компании «Альмотек», Александр Федотов, представитель компании Cryptera в странах СНГ и Европы, Олег Илларионов, директор Учебно-научного института информационных и коммуникационных технологий Университета экономики и права «КРОК», Александр Корченко, завкафедрой безопасности информационных технологий Национального авиационного университета и др. От банков в работе примут участие представители НБУ, Приват-банка, Альфа-Банка, ВТБ, банка «Финансы и Кредит», «Национальный Кредит», «Народный Капитал», Укринбанк, Терра-банк и др. Вопросы: возможность внедрения новых технологий в банковском секторе; проблемы подготовки специалистов по обслуживанию и эксплуатации новых систем, порядок подбора и обучения кадров; взаимодействие заинтересованных сторон при этом и при трудоустройстве специалистов в банковской отрасли и др.

* Состоится Международная конференция «Зеленая реструктуризация экономики как приоритет экономической составляющей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом». Участники: первый зам.министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, директор Научно-исследовательского экономического института Игорь Манцуров, вице-президент УСПП, зам.председателя Правления ОО «Украинский-Немецкий Форум» Татьяна Степанкова, представитель Посольства ФРГ в Украине и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Где и как будут отдыхать украинцы на майские праздники?». Участники: Александр Новиковский, и.о.президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (выездной туризм, общие вопросы страхования, безопасности и т.д.), Алена Бухно, член Президиума Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (въездной и внутренний туризм).

* Пресс-конференция генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Петра Берегового о состоянии столичных дорог и о планах по их текущему и капитальному ремонту.

* Круглый стол на тему: «Оптимальная модель функционирования аграрного сектора в Украине». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole), Джон Шморгун, президент аграрной компании Harmelia, Владимир Лапа, ген.директор УКАБ, Андрей Кошиль, президент Ассоциации «Земельный союз Украины», Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* В Пресс-центре Межведомственного оперативного штаба по безопасному пропуску паводка состоится брифинг при участии директора Украинского гидрометеорологического центра Н.Кульбиды.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему чиновники Киевской области «приватизировали» генпланы городов?». Согласно Законам Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и «О доступе к публичной информации», генеральные планы застройки городов должны быть открытыми для граждан. Реализовано ли это право? Знают ли жители городов, что ожидает их в ближайшее время и в перспективе? И какие «стратегические объекты» скрывают генеральные планы? Почему в Киевской области эти документы остаются «частной собственностью» чиновников и относятся к «служебной информации»? Эксперты проанализировали доступность для граждан генпланов в 26 городах Киевской области и представят на пресс-конференции результаты этого анализа. Также будет обнародован рейтинг городов области по доступности генеральных планов. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта «Через доступ к генпланам - к градостроительству без коррупции: сеть гражданского действия» при поддержке Программы «Верховенство права» МФ Возрождение, который реализуется Восточноукраинским центром общественных инициатив совместно с региональными партнерами. Участники: председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, председатель Правления ОО «Центр Гражданских Свобод» Александра Матвийчук и руководитель проекта «Через доступ к генпланам - к градостроительству без коррупции» в Центре Гражданских Свобод Анна Рожкова (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 246 43 43, e-mail: ccl.org.ua@gmail.com. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции. В заседании примут участие: председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинськи и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Саймон Смит.

* Круглый стол на тему: "Перспективы добычи сланцевого газа в Украине". Участники обсудят технологические, экологические и экономические аспекты добычи сланцевого газа в Украине, а также перспективы энергетической независимости Украины.

* Пресс-конференция министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника на тему: «Предварительные итоги отопительного сезона 2012-2013 гг. Мероприятия Минрегиона по реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы».

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