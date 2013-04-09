ТОП-10 (9 апреля)

Минфин предлагает пересмотреть ставки налогов с учетом инфляции

Центробанк Кипра подтвердил замораживание 60% незастрахованных депозитов Bank of Cyprus

«Газпром» и Gasunie подумают о включении Великобритании в «Северный поток»

У Роспотребнадзора больше нет претензий к качеству украинского сыра

«Нафтогаз» в 2012 году получил 10,2 млрд грн чистого убытка

Минфин привлек в госбюджет 1,656 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 9 апреля

Минфин в марте выпустил ОВГЗ на 2 млрд грн для увеличения капитала "Нафтогаза"

Монетарная база в марте выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%

Каськив рассказал, что за год привлек 3,17 млрд грн инвестиций

Азаров похвастался положительным сальдо внешнеторгового баланса

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Минфин предлагает пересмотреть ставки налогов с учетом инфляции

Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения ставок налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен в промышленности.

Законопроект обнародован на официальном сайте Министерства финансов.

Предельный размер повышения ставок определен в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1125 от 28 ноября 2012 года, согласно которому индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции прогнозируется на уровне 104,8% и 105,5% соответственно.

«Законопроект разработан во исполнение требований Налогового кодекса относительно ежегодного пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», - сказано в пояснении к документу.

В частности, на 4,8% планируется повысить ставку акцизного налога, сбора за первичную регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога на земельные участки, не имеющие денежной оценки, а также сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины. На 5,5% планируется повысить плату за пользование недрами, сбора за пользование водой и лесными ресурсами.

В законопроекте определены абсолютные ставки налогов и сборов не только на промышленные товары, но также на группы подакцизных товаров – в частности, на сигареты (181,5 грн за 1000 штук) и алкоголь (51,8 грн за литр 100%-ного спирта).

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство инфраструктуры Украины также выразило готовность вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

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Центробанк Кипра подтвердил замораживание 60% незастрахованных депозитов Bank of Cyprus

Центральный банк Кипра сообщил в ночь на вторник, 9 апреля, что владельцы незастрахованных депозитов в банке Bank of Cyprus, который является крупнейшим на острове, не смогут получить 60% средств, как минимум, до сентября.

Напомним, Кипр в настоящее время проводит санацию своей банковской системы в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

В общей сложности 22,5% незастрахованных депозитов (свыше 100 тыс. евро) будут заморожены до тех пор, пока не будет подготовлен доклад по оценке активов банка, говорится в заявлении ЦБ, распространенном в местных СМИ. Доклад будет готов к июлю, и в течение 90 дней будет решено, переводить ли эти средства в акционерный капитал банка, передает РИА "Новости".

Ранее 37,5% от суммы незастрахованных депозитов были автоматически переведены в обесцененные финансовым крахом акции банка.

При этом оставшиеся 40% также были «временно заморожены» для поддержания ликвидности, поясняет ЦБ. На настоящий момент эти средства высвобождены на четверть. Это сделано в связи с постепенным ослаблением строгих мер контроля над движением капиталов. В итоге вкладчики с депозитами более 100 тыс. евро могут распоряжаться лишь 10% вложенных денег.

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«Газпром» и Gasunie подумают о включении Великобритании в «Северный поток»

Российский газовый монополист «Газпром» и нидерландская Gasunie намерены изучить возможность строительства четвертой нитки газопровода «Северный поток» в Великобританию.

Соответствующий документ подписали в Амстердаме глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления, президент Gasunie Паул ван Гелдер, сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома».

Документ предусматривает сотрудничество компаний по изучению возможности расширения газопровода «Северный поток», а также реализации иных инфраструктурных проектов в Европе для обеспечения надежных поставок в страны Северо-Западной Европы и Великобритании.

«Мы видим потенциал расширения «Северного потока». Новая нитка может быть проложена на новые рынки и впервые соединит Россию и Великобританию. Мы видим живой интерес британских партнеров к реализации проекта. Основанием для строительства четвертой нитки должен стать долгосрочный контракт на поставку газа в Великобританию», - сказал А.Миллер.

В свою очередь, П. ван Гелдер отметил, что совместно с «Газпромом» делается еще один важный шаг в интересах обеспечения надежного и доступного энергоснабжения как для всей Европы, так и для Нидерландов в частности, одновременно способствуя сокращению выбросов CO2.

«Природный газ является идеальным партнером возобновляемых источников энергии. Газ и газовая инфраструктура обладают уникальными свойствами, позволяющими поддерживать баланс между потреблением энергии, с одной стороны, и непредсказуемыми поставками возобновляемых источников энергии — с другой стороны», — сказал он.

По информации агентства «Прайм», А.Миллер также сообщил, один из вариантов прокладки газопровода в Великобританию - через Нидерланды. Он пояснил, что предполагается выход газопровода на сушу в Германию и, соответственно, потом с территории Нидерландов - морской газопровод в направлении Великобритании. При этом глава «Газпрома» уточнил, что подписанный документ представляет собой меморандум и не является юридически обязывающим.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

В октябре 2012 года комитет акционеров Nord Stream AG рассмотрел предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток «Северного потока» и принял решение, что их строительство является экономически целесообразным и технически осуществимым.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Gasunie — газотранспортная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе общей пропускной способностью около 125 млрд куб. м в год. Сеть Gasunie насчитывает свыше 15000 км трубопроводов в Нидерландах и на севере Германии, около 1300 станций приема газа. Компания также предоставляет услуги в области хранения газа и СПГ.

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У Роспотребнадзора больше нет претензий к качеству украинского сыра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает о прекращении контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию, претензий к качеству продукции из Украины нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2012 году и истекший период 2013 года в лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» исследовано свыше 1260 образцов от различных партий сыров производства ООО «Гадячсыр», ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский сыр», ПАО «Дубнамолоко», ЧАО «Пирятинский сырзавод» (Украина). По результатам лабораторных исследований установлено соответствие продукции требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль качества реализуемых сыров производства Украины Роспотребнадзором будет продолжен в рамках контрольно-надзорных мероприятий относительно указанной продукции, отобранной из оборота.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

В начале прошлого года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию России, заявив, что в них выявлено большое количество пальмового масла. Позже после инспекций на украинских предприятиях такие ограничения были сняты, однако был установлен контроль за каждой партией товара, поставляемой в РФ.

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«Нафтогаз» в 2012 году получил 10,2 млрд грн чистого убытка

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

Выручка от реализации продукции за 2012 год составила 108,062 млрд грн, в то время как в 2011 году компания получила выручку 123,048 млрд грн.

Валовой убыток компании за 2012 год составил 0,261 млрд грн, в то время как в 2011 году валовая прибыль составила 11,973 млрд грн.

Убытки “Нафтогаза” от операционной деятельности в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 958,356 млн грн с 557,382 млн грн.

Согласно документу, по состоянию на 31 декабря 2012 года долгосрочные обязательства “Нафтогаза” сократились до 32,878 млрд грн с 36,072 млрд грн, в том числе долгосрочные банковские кредиты - до 20,117 млрд грн с 23,313 млрд грн.

Текущие обязательства "Нафтогаза Украины" в 2012 году составляли 75,697 млрд грн, что на 52% больше, чем в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» получил в 2011 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 10,535 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Минфин привлек в госбюджет 1,656 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 9 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 9 апреля, привлекло в государственный бюджет 1,656 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 227,23 млн грн по 3 удовлетворенным из 8 поданных заявок на приобретение 5-месячных госбумаг с доходностью 7,66%; 91,02 млн грн по 1 удовлетворенной из 2 поданных заявок на приобретение годовых госбумаг с доходностью 10,5%; 1133,0 млн грн по всем 4 поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,3%, 204,57 млн грн по 1 поданной заявке на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года, как и в марте, намерен провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы запланированы на 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,621 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 122,869 млрд грн, в собственности банков - 76,718 млрд грн, нерезидентов - 5,216 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Минфин в марте выпустил ОВГЗ на 2 млрд грн для увеличения капитала "Нафтогаза"

Министерство финансов Украины в марте выпустило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" на 2 млрд грн с доходностью 14,3% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, выпуск проведен на основании постановления Кабинета министров Украины об увеличении уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" №12 от 9 января т.г. С начала года выпуск ОВГЗ для капитализации "Нафтогаза" достиг 8 млрд грн.

Также сообщается, что в целом за первый квартал объем размещения ОВГЗ составил 15,5 млрд грн и 2,4 млрд долл., при этом объем выплат по ним – 13,1 млрд грн, в том числе по основному долгу 8,6 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Монетарная база в марте выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%

Монетарная база в Украине в марте 2013 года выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за март увеличился на 0,5% (с начала года - на 0,3%) - до 256,1 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 1,5% (с начала года - на 3,5%) - до 800,0 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем рефинансирования комбанков Нацбанком в марте составил 1,3 млрд грн (с начала года - 6,1 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 8,41% годовых (с начала года - 7,86%). При этом объем мобилизационных операций составил 10,2 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,95% (с начала года соответственно 40,1 млрд грн и 2,41%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в марте увеличился на 7,4 млрд грн, или на 1,3% (с начала года - на 4,1%), - до 591,4 млрд грн. «Это произошло за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 3,1% (с начала года - на 8%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах уменьшились на 1,3% (с начала года - на 0,8%). Прирост средств на депозитных счетах физических лиц в марте составил 1,4% (с начала года - 5,7%) - до 386,6 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц в течение месяца выросли на 1,1% (с начала года - на 1,4%) - до 204,8 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также указывается, что общий объем остатков по кредитам за месяц вырос на 2,9 млрд грн, или на 0,4% (с начала года - на 1,5%), - до 821,3 млрд грн благодаря увеличению кредитов, предоставленных в иностранной валюте, - их объемы в марте выросли на 1,9% (с начала года - на 2%), тогда как в национальной валюте они несколько уменьшились - на 0,5% (с начала года увеличились на 1,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за март выросли на 0,4% (с начала года - на 1,8%) - до 637,2 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, выросли на 0,2% (с начала года - на 0,5%) и составили 184,1 млрд грн.

Объем наличности вне банков в феврале увеличился на 2,3% (с начала года - на 1,4%) - до 206 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц уменьшился на 14,8% (с начала года - на 7,1%) - до 22,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 апреля 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 19,1 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 7 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за март выросли на 28,9% (с начала года - в 7,5 раза) - до 3,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в феврале 2013 года выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,8%.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.

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Каськив рассказал, что за год привлек 3,17 млрд грн инвестиций

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами в 2012 году привлекло 3,17 млрд грн для реализации инвестиционных проектов, что закреплено соответствующими юридическими документами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава агентства Владислав Каськив во время презентации ведомственного отчета по деятельности в 2012 году.

“3,17 млрд гривен — это тот объем средств, который закреплен и зафиксирован юридическими документами”, - сказал В.Каськив.

Он заявил, что за минувший год 9 из 17 национальных проектов удалось перевести в фазу практической реализации, включая проекты “LNG-терминал”, “Воздушный экспресс”, “Олимпийская надежда 2022” и “Открытый мир”.

Вместе с тем, по словам В.Каськива, дефицит средств не позволил утвердить технико-экономическое обоснование еще по нескольким проектам: “Энергия природы”, “Индустриальные парки”, “Возрождение скотоводства” и “Зерно Украины”.

В ходе презентации о деятельности ведомства В.Каськив сообщил, что в 2012 году были проведены роуд-шоу национальных проектов в 14 ведущих финансовых центрах мира. По итогам встреч удалось заключить 24 меморандума о сотрудничестве, порядка 25 компаний уже привлечены к работе над украинскими проектами.

“Причем это все не декларации, а практическое сотрудничество. Это конкретные контракты, которые технически реализуются”, - подчеркнул В.Каськив.

Он также отметил, что бюджетное финансирование проектов, которые уже находятся на стадии практической реализации, составляет 0,3%.

“В свое время принималось решение об участие государства в национальных проектах на уровне 5-7%, но реальное участие государства составляет 0,3%”,- сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Каськив заявлял, что по итогам 2013 года объем привлеченных инвестиций может составить не менее 8 млрд грн.

Кроме того, в ближайшее время Госинвестпроект планирует сформировать интерактивную инвестиционную карту Украины, в основу которой будет положен инвестиционный атлас регионов, представленный в начале апреля 2013 года.

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Азаров похвастался положительным сальдо внешнеторгового баланса

В Украине зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса, ситуация в стране остается управляемой, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, завершающей свою работу в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникации Секретариата Кабинета министров.

«В экономике ситуация управляемая. Мы рассчитываем выйти на рост ВВП, запланированный в госбюджете. Доходы бюджета в первом квартале по факту превысили те, что мы прогнозировали. У нас зафиксировано сокращение импорта и относительное увеличение экспорта. В результате впервые у нас зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса», - цитирует департамент информации и коммуникации Н.Азарова.

Глава правительства в целом положительно оценил перспективы продолжения сотрудничества с МВФ и заявил, что остается последовательным сторонником такого сотрудничества.

При этом Н.Азаров подчеркнул, что Украина своевременно рассчитывается по всем внешним обязательствам, хотя с 2011 года страна не получила ни цента помощи от МВФ. По словам главы правительства, многие страны уже получили многомиллиардные кредиты от МВФ и все еще не решили своих проблем, в то время как Украина остается страной, где кредиторы надежно получают свои деньги.

В свою очередь, глава миссии МВФ Кристофер Джарвис отметил, что миссия провела содержательные переговоры с представителями украинского правительства и Национального банка. «Оценка общего экономического состояния Украины не претерпела существенных изменений. Но последние месяцы были достаточно благоприятными для Украины. В частности, несколько ослабло напряжение обменного курса. И нам приятно отметить, что за последние несколько месяцев экономическая ситуация в Украине не ухудшилась», - сказал К.Джарвис.

В ходе беседы К.Джарвис представил Н.Азарову нового постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, который с 1 мая текущего года сменит на этой должности Макса Альера, проработавшего в Украине последние 4 года.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине, как и планировалось, начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Кристофером Джарвисом. Вместе с тем, ни в Украине, ни в МВФ не комментируют возможных результатов работы миссии, главным из которых должно стать подписание новой программы сотрудничества с Фондом. При этом в Украине на официальном уровне не раз подчеркивалась необходимость продолжения плодотворного сотрудничества с МВФ.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против отрицательного сальдо 60,5 млн долл. в январе 2012 года.

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