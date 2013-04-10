ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Финансовое лобби марта: какие законопроекты, касающиеся финрынка, появились в Раде» подает анализ данного вопроса…

http://delo.ua/finance/denezhnyj-interes-kakie-finansovye-zakonoproekty-popali-v-radu-v-201813/

* * *

Также «Дело» в публикации «Украинцы массово отказываются от социального хлеба» пишет: украинцы активно сокращают потребление социальных сортов хлеба и наращивают покупку премиальных…

http://delo.ua/business/ukraincy-massovo-otkazyvajutsja-ot-socialnogo-hleba-201801/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ не боится инфляции», в котором пишет: Международный валютный фонд рекомендует центробанкам активнее вливать средства в национальные экономики для их активизации. Согласно исследованию Фонда, такое стимулирование не приведет к резкому ускорению инфляции, как считалось до сих пор. Данный совет очень актуален для Украины, уверены эксперты. Теперь НБУ сможет снизить учетную ставку, а также более активно проводить эмиссию, не опасаясь критики МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc/2166696

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Как лить дать» пишет: Кременчугский сталелитейный завод, вагонное литье которого попало под запрет в России после серии крупных аварий на железной дороге, возвращается на этот рынок. В связи с закрытием крупнейшего для КСЗ рынка сбыта на целых четыре месяца компания остановила производство, а ее упущенная выгода за этот период оценивается более чем в 100 млн долл. Чтобы снова успешно конкурировать, КСЗ придется предложить более выгодные цены, чем у российских и зарубежных производителей, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2166602

* * *

«Сегодня» в публикации «Взять авто в кредит в Украине стало проще» пишет: тенденция снижения кредитных ставок связана с ужесточением конкуренции на банковском рынке, уверяют эксперты…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vzyat-avto-v-kredit-v-Ukraine-stalo-proshche.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Вслед за Кипром кризис грозит и Словении» пишет: стройки в стране заморожены, банкам не возвращают кредиты, а заработки украинцев уменьшились…

http://www.segodnya.ua/world/Vsled-za-Kiprom-krizis-grozit-i-Slovenii.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россия создала первый колесный «танк»» пишет: Минобороны РФ начало внедрение и освоение колесной артиллерийской техники, которая в перспективе заменит гусеничную. Первая российская гаубица на колесной платформе будет показана уже осенью в Нижнем Тагиле на международном салоне военной техники REA-2013…

http://izvestia.ru/news/548354

* * *

«Ведомости» в публикации «Китайцы претендуют на блокпакет в «Мечел-майнинге» пишут: Baosteel Group может стать совладельцем крупнейшего актива «Мечела» за 1,25 млрд долларов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10972211/baosteel_torguetsya_za_mechelmajning

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Суд освободил подарки банков от налогов» пишут: Президиум Высшего арбитражного суда принял сторону Ситибанка в споре с налоговой инспекцией, недовольной бесплатными подарками клиентам. Таким решением ВАС защитил любые банковские программы лояльности, уверяют эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10972181/sud_zaschitil_loyalnost_ot_naloga

(УНИАН)