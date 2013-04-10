Еврокомиссия хочет усовершенствовать визовое законодательство

Европейская комиссия начала консультации по совершенствованию процедур получения краткосрочных шенгенских виз.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как отмечается в сообщении, законодательство по выдаче виз для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны (такой званий «Визовый кодекс») действует уже в течение трех лет. С помощью консультаций Еврокомиссия стремится оценить, на самом ли деле оно достигло своих целей, подчеркнули в Представительстве ЕС.

Исследование также направлено на то, чтобы удостовериться, что визовая политика ЕС способствует экономическому росту и культурному обмену, облегчая законные путешествия граждан - бизнесменов, туристов, студентов, молодежи и т. п. – в ЕС. С другой стороны, для ЕС важно, чтобы это законодательство гарантировало высокий уровень безопасности для самого Евросоюза, подчеркивается в сообщении.

По результатам исследования Еврокомиссия предложит изменения в Визовый кодекс, которые также будут иметь значение для дальнейшего развития и модернизации общей визовой политики ЕС.

В консультациях могут принять участие как отдельные граждане, так и организации.

В Представительстве ЕС напомнили, что Визовый кодекс и общая визовая политика касается лишь краткосрочных виз (90 дней в течение 180-дневного периода) и применяется в 22 странах-членах ЕС (Бельгии, Чешской Республике, Дании, Германии, Эстонии, Греции, Испании, Франции, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Венгрии, Мальте, Нидерландах, Австрии, Польше, Португалии, Словении, Словакии, Финляндии и Швеции) и 4 странах за пределами ЕС (Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии).