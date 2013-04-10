Богатырева: закон об общеобязательном медстраховании будет принят в 2015 году

Закон об общеобязательном медицинском страховании будет принят, как и планировалось, в 2015 году.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время встречи с представителями ведущих региональных изданий, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, документы такого уровня не принимаются "сегодня на сегодня", к принятию закона нужно подготовиться.

Она напомнила, что, в соответствии с Программой экономических реформ на 2010-2014 годы, до конца 2014 года должна быть завершена подготовка к внедрению обязательного социального медицинского страхования. И только после того можно будет говорить о принятии закона, сказала Р.Богатырева.

Министр отметила, что сейчас работа заключается в том, чтобы рассчитать все существующие ресурсы: провести кадровый аудит, аудит материально-технического обеспечения медицинских заведений, которые могли бы конкурировать между собой в борьбе за пациента и предоставлять ему медицинские услуги.

По ее словам, необходимо создать государственный реестр больных, разработать обязательные нормативные документы с экономическими расчетами по каждому виду медицинской помощи. "Это необходимо для понимания, какие ресурсы нужны, чтобы эта система заработала", - объяснила Р.Богатырева.

Министр подчеркнула, что Национальная модель обязательного медицинского страхования должна учитывать как современное состояние развития нашей страны, так и особенности отечественной системы здравоохранения.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над новым проектом закона. В нем должен быть четко определен порядок взаимодействия всех субъектов системы медицинского страхования - государства, страховщиков, страхователей, предоставителей медицинских услуг, застрахованных лиц, а также порядок уплаты и использования страховых средств, осуществления контроля над деятельностью этой системы и качеством предоставления медицинской помощи", - сообщила Р.Богатырева. Законопроект также должен определять перечень услуг, стоимость которых покрывается за счет бюджетных средств и за счет медицинского страхования.

Страховщиком в системе общеобязательного государственного социального медицинского страхования должен выступить Фонд медицинского страхования Украины, который должен быть самоуправляющейся некоммерческой организацией. На этапе становления системы этот фонд будет находиться под управлением государства, а в дальнейшем - после отработки основных элементов системы - подходы к управлению фондом могут быть изменены, отметила министр.

"Внедрению в Украине системы обязательного медицинского страхования должен предшествовать определенный подготовительный период, на протяжении которого систему здравоохранения следует адаптировать к работе в новых условиях", - подчеркнула Р.Богатырева, добавив, что, в частности, должны заработать экономические методы управления, воплощение которых - отдельное задание для организаторов здравоохранения.