Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС могут перенести на 2015 год - эксперты

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть перенесено на лето-осень 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов во время конференции в Институте мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

"Возможно, подписание будет отложено до лета-осени 2015 года с учетом определенных процессов в Европейском Союзе и президентских выборов в Украине", - сказал эксперт.

Кроме того, как отметил С.Толстов, именно на 2015 год запланировано принятие и подписание учредительных документов Евразийского союза, и этот факт тоже может стать фактором затягивания процесса подписания Соглашения об ассоциации.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, если провести референдум среди населения относительно интеграции Украины в ЕС, при условии, что Россия не будет вмешиваться в информационную кампанию референдума, то большинство украинцев выскажутся по этому вопросу положительно. Однако, по его словам, проведение евроинтеграционных процессов без ухудшения отношений с Россией невозможно.

По словам доктора политических наук Григория Перепелицы, украинская власть, как и оппозиция, публично поддерживает курс на евроинтеграцию государства, но проводит мягкую политику изоляционизма, о чем свидетельствует внеблоковый статус государства. "По большому счету, наша элита не хочет быть в составе Европейского Союза, потому что там другие политические правила игры. Нашей правящей элите подходят правила игры, установленные в рамках так называемого Евразийского союза", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.