Украине в ближайшие 20-25 лет не следует ожидать присоединения к Евросоюзу - эксперт

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе лежит в геополитической плоскости, поэтому в ближайшие 20-25 лет не следует ожидать присоединения к этому образованию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил экс-заместитель главы Секретариата Президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Александр Чалый во время конференции в Институте мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

"Даже если бы у нас был перфектный демократический профайл, даже если у нас на душу населения была бы формула швейцарская, то все равно это не дало бы возможности Украине стать членом ЕС. Здесь есть вопрос современной геополитики и баланса отношений между ЕС и Россией, Таможенным союзом. Такая же ситуация и в сфере безопасности между НАТО и ОДКБ", - отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению А.Чалого, Украине нужно подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и развивать сотрудничество с этим межгосударственным образованием по модели Швейцарии и Норвегии. Он заметил, что эти страны максимально экономически и социально интегрируются ч Евросоюзом, однако не создают с ним одних институтов.

Он констатировал, что по своему геополитическому положению Украина является неординарным государством, и способна влиять на "баланс и игру больших государств".

А.Чалый подчеркнул, что держав, имеющих такое влияние, в мире не очень много. По его словам, в Европе, кроме Украины, к ним можно отнести еще и Турцию.

"Такими государствами даже не является Франция, Англия, Германия, потому что их игра уже понятна, их сценарий действий прогнозируется. А такие государства, как Украина... В том наша судьба, что нас не могут спрогнозировать большие государства, и если мы будем предпринимать тот или иной шаг, мы реально можем влиять на баланс отношений между большими государствами", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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