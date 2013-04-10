Анонс на 11 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Николаевскую область.

* Начнется Вторая конференция «Ускорение публично-частного партнерства в Украине». Конференция будет сосредоточена на вопросах регионального развития через государственно-частное партнерство.

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Вопросы: Рассмотрение заявлений субъектов хозяйствования относительно лицензирования. О ведении Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. О ведении Реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования и др.

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере энергетики.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова.

* Пресс-конференция на тему: «Миссия МВФ в Украине: первые итоги». В работе примет участие исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* Пресс-конференция на тему: «Ценность локального производства лекарственных средств». Участники: Денис Гарцилов, главный исполнительный директор корпорации «Артериум», Игорь Колодий, директор по производственным операциям корпорации «Артериум». Будут рассмотрены факторы развития фармацевтического рынка Украины и причины увеличения доли отечественных производителей в 2012 году. Особое внимание будет уделено предпосылкам повышения стандартов качества производителями лекарственных средств. Представители топ-менеджмента корпорации «Артериум» расскажут о развитии компании и своем видении роли локального производства на фармацевтическом рынке Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Мясо из Бразилии, «молочка» из Беларуси: будут ли украинцы есть отечественные продукты?». Участники: председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Батьківщина», Герой Украины Александр Коросташов, ген.директор СПАО "Охоче" Николай Яковчук, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, президент ассоциации «Союз птицеводов Украины», председатель совета директоров ассоциации «Союз комбикормников Украины» Александр Бакуменко, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

* Пресс-конференция на тему: «От чего будет зависеть стоимость бензина?». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко и президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

* Пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы развития свадебной индустрии, свадебные тенденции - 2013, выставка« Свадьба & Выпускной Бал ". Участники: Елена Забирник, президент Свадебной ассоциации Украины, Ольга Сумская, народная артистка Украины, Юрий Кот, ведущий, Агентство "Все для тебя", Иван Городецкий, ведущий, Агентство "Gorodetskiy event agency", Алина Козаченко, свадебный Имидж-стилист, fashion-эксперт, Оксана Полонец, украинский дизайнер свадебных и вечерних платьев. После пресс-конференции в 12-00 в павильоне № 1 состоится праздничная церемония открытия XIII Международной специализированной выставки «Свадьба & Выпускной Бал".

* 11-30 - в УНИАН состоится презентация единой туристической карты City card для города. City card - это инновационный туристический проект, который успешно работает в мире и впервые будет представлен в Украине, он рассчитан на три основных туристических города Украины. Первым городом реализации проекта станет Киев. Для туристов проект City card - это удобный и универсальный путеводитель, который предоставляет туристу полный спектр услуг, экономит время и деньги и, главное, открывает много новых возможностей. Цель проекта - повышение статуса и узнаваемости украинских городов, как культурных центров Европы, повышение уровня предоставления туристических услуг, значительное увеличение потока туристов в Украину и основа лояльности для иностранных туристов в путешествии. Когда состоится старт проекта? Какие города будут принимать участие в проекте City card? Какие новые возможности и удобства получит турист с City card и как стать ее владельцем? На какие услуги и на какой срок предоставляются скидки с City card и какой будет экономия для туриста? Во всем мире проект поддерживается мэриями городов. Как это будет происходить в Украине? Подробная информация будет предоставлена ​​во время пресс-конференции. Участники: авторы проекта City card в Украине, представители управления туризма КГГА, руководители музеев, представители гостиничных и ресторанных комплексов и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится открытие книжной ярмарки «МЭДВИН: Этот удивительный, фантастический мир» и крупнейшего европейского фестиваля фантастики Еврокон-2013. Участники открытия - звезды фантастики: Кристофер Прист (Великобритания), Вадим Панов (Россия), Ольга Громыко (Беларусь), Сергей Дяченко, Генри Лайон Олди (Украина), Эдвин Задорожный, ген.директор ВК «МЭДВИН»; Братья Капрановы, писатели, издатели; Анатолий Мураховский, зам.председателя Гостелерадио; Вячеслав Кириленко, председатель комиссии ВРУ по вопросам культуры и духовности, Александр Турчинов, зам.председателя партии "Батьківщина"; Арсен Аваков, народный депутат, Александр Афонин, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с победителями чемпионата по IT-технологиям.

* В Пресс-центре Межведомственного оперативного штаба по безопасному пропуску паводка состоится брифинг при участии директора Украинского гидрометеорологического центра Н.Кульбиды и директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты В.Стоецкого.

* Пресс-встреча руководителей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с журналистами на тему: «Новации в корпоративном законодательстве и регулировании корпоративного сектора». Позицию НКЦБФР будут представлять: Дмитрий Тевелев, председатель Комиссии; члены Комиссии: Анатолий Амелин и Евгений Воропаев и Алла Папаика, директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов.

* Пресс-конференция на тему: "Преимущества государственных казначейских обязательств. Выплаты дохода по первому купону серии А". Участники: директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвист, директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук; зам.директора департамента розничного бизнеса АО "Ощадбанк" Александр Нестеренко.

* Состоится совместное заседание коллегий Украинского общества охраны памятников истории и культуры и его Киевской организации при участии Министерства культуры Украины и Национального заповедника "София Киевская", а также представителей памяткоохранных организаций Киева по рассмотрению проблемных вопросов и первоочередных мероприятий по регенерации охранной (буферной) зоны ансамбля сооружений Софийского собора.

* Книжный магазин «Є» и еженедельник «Український тиждень» проведут панельную дискуссию «На кого работает финансово-банковская система Украины». Вопросы: контролирует ли украинское государство огромные внутренние и внешние валютные сделки, способные подорвать основы самой государственности? Почему все финансовые коллизии в Украине покрыты тайной высокой секретности? Почему система перераспределения финансовых ресурсов работает только в интересах олигархов? и др.. Докладчики: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Владимир Панченко, директор Международного центра перспективных исследований.

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