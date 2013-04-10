ТОП-10 (10 апреля)

Украина выпустила 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл.

Украина меняет своего представителя в МВФ

Миссия МВФ продолжит диалог с Украиной по программе "стенд-бай"

"Нафтогаз" еще не закупал российский газ в апреле

Ставицкий: переговоры с Россией по ГТС никто не прекращал

Кабмин утвердил порядок проведения приватизации угледобывающих предприятий

Кабмин планирует уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП - проект бюджетной резолюции

Минэкономразвития допускает пересмотр сроков действия пошлин на импорт автомобилей

Украина за неделю увеличила среднесуточные поставки газа через Польшу в 4,4 раза – до 3,5 млн куб. м

Создание фонда социального жилья откладывается, заявляет Минрегион

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Украина выпустила 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл.

Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%, сообщили УНИАН несколько источников на финансовом рынке.

Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

О планах этого размещения накануне сообщили участники финансового рынка.

По мнению инвестиционных аналитиков, в настоящее время на внешних рынках сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку низкие базовые ставки и высокий «аппетит к риску» стимулируют инвесторов искать высокодоходные инструменты.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на текущий момент для Украины очень выгодно размещать еврооблигации. «Кредитно-дефолтные свопы по Украине упали до уровня 560 пунктов, следовательно, Украина может размещать еврооблигации по ставке ЛИБОР плюс 5,6%. Ставка могла быть и ниже 7,5% годовых, поскольку на текущий момент евроблигации Украины котируются на международном рынке по ставке 6,4-6,8%», - сказал эксперт.

По его словам, в нынешних условиях Украина может рассчитаться по кредитам МВФ за счет размещения еврооблигаций без получения новых кредитов. «Правительство начало проводить политику замены кредитов МВФ на еврооблигации для снижения зависимости от этих кредитов. Кроме того, текущая ситуация на валютном рынке подтверждает, что население частично отказывается от валюты (по итогам марта объемы депозитов в валюте снизились на 1,3%), что говорит о возможности решать проблемы с внешними долгами посредством покупки валюты на украинском рынке за счет внутренних ресурсов», - добавил А.Охрименко.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен полагает, что установленная ставка доходности обусловлена низкими кредитными рейтингами Украины, а низкие рейтинги — необходимостью проведения экономических реформ и отсутствием таких реформ. «Ставка размещения соответствует тому уровню кредитного риска (Moody's: «B3», прогноз негативный), который имеет сейчас украинское правительство. Другой вопрос заключается в том, что наше правительство не ставит перед собой задачу повышения своего кредитного рейтинга - для этого необходимо провести реформы, которые, в частности, прописаны в программе МВФ, а не просто говорить о них», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.

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Украина меняет своего представителя в МВФ

Представителем от Украины в Международном валютном фонде будет назначен директор генерального экономического департамента Национального банка Украины Александр Петрик, сообщил УНИАН источник в Нацбанке.

По его словам, А.Петрик будет назначен в ближайшее время, он будет представлять интересы Украины. В настоящее время А.Петрик занимает должность директора генерального экономического департамента Нацбанка.

На данный момент представителем Украины в МВФ является Юрий Якуша, он занимает должность заместителя исполнительного директора группы стран, в которую входит Украина, а также Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Грузия, Израиль, Люксембург, Македония, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Румыния.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, завершившая свою работу в Украине, намерена продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, миссия провела продуктивные дискуссии с представителями украинских властей относительно направлений экономической политики, поддержку которой мог бы оказать МВФ в рамках соглашения «стенд-бай». Основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест. «Миссия достигла хорошего прогресса в обсужденных вопросах, и в ближайшие недели наш диалог будет иметь продолжение», - сказал К.Джарвис.

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Миссия МВФ продолжит диалог с Украиной по программе "стенд-бай"

Миссия Международного валютного фонда, завершившая свою работу в Украине, намерена продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай".

Об этом сообщил глава миссии Кристофер Джарвис в заявлении, переданном агентству УНИАН.

В заявлении, в частности, сказано: «Миссия провела продуктивные дискуссии с представителями украинских властей относительно направлений экономической политики, поддержку которой мог бы оказать МВФ в рамках соглашения «стенд-бай».

По словам К.Джарвиса, основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

«Миссия достигла хорошего прогресса в обсужденных вопросах, и в ближайшие недели наш диалог будет иметь продолжение», - сказал К.Джарвис.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украину, как и планировалось, приехала миссия МВФ для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн. Украинская сторона возлагала большие надежды на переговоры с миссией МВФ.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, который вскоре покинет Украину в связи с завершением своей работы в нашей стране, сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Предыдущая миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии состояла в сборе технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним также, что с 1 мая постоянным представителем МВФ в Украине станет Жером Ваше, гражданин Франции, ранее специализировавшийся на проблематике развитых стран и государств с развивающейся экономикой. В последнее время он работал над вопросами экономики Испании.

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"Нафтогаз" еще не закупал российский газ в апреле

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"Пока нет, не закупаем. Но транзит идет в полном объеме", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, в марте Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ. При этом он отметил, что украинское правительство работает над увеличением объемов диверсификации поставок газа.

25 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ, заявил, что Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Вместе с тем, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

В феврале т.г. размер оплаты Украины за российский газ существенно сократился - до 162 млн долл. против 1,3 млрд долл. в феврале 2012 года.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Ставицкий: переговоры с Россией по ГТС никто не прекращал

Украина и Россия не прекращали переговоры о создании консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), заявил министр угольной промышленности и энергетики Украины Эдуард Ставицкий в среду журналистам в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: "Нам нужно завершить реформирование "Нафтогаза". Консорциум – это уже дальнейшие шаги субъектов реформирования. Мы должны сделать первый шаг, и я понимаю наших коллег, которые говорят о том, что "вы сделайте первый шаг, а там будет видно".

При этом министр подчеркнул, что «это не говорит о том, что мы закончили переговоры».

Как сообщал УНИАН, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

22 марта президент Российского газового общества Валерий Язев отметил, что Украина завела переговоры по созданию двухстороннего газового консорциума в тупик.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев.

6 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил в интервью журналистам в Киеве, что связывает снижение активности украинско-российских переговоров о создании газотранспортного консорциума с блокированием работы Верховной Рады.

По его мнению, Украина должна внести изменения в пять законов, а также внести "некоторые коррективы в свои международные обязательства" по созданию консорциума.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Кабмин утвердил порядок проведения приватизации угледобывающих предприятий

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения аукционов и инвестиционных конкурсов по продаже целостных имущественных комплексов, пакетов акций государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 238 от 8 апреля т.г., обнародованном на правительственном сайте.

В частности, как отмечается в утвержденном порядке, для участия в инвестиционном конкурсе потенциальные инвесторы должны направить на рассмотрение в Минэнергоугля инвестиционный проект объекта приватизации.

Минэнергоугля рассматривает в течение 30 дней инвестиционные проекты, представленные потенциальными инвесторами, после чего согласованные проекты подаются Минэнергоугля вместе с сопроводительным письмом Фонда государственного имущества для дальнейшего рассмотрения на заседании конкурсной комиссии. Потенциальные инвесторы после поступления от Минэнергоугля согласования инвестиционного проекта подают не позднее, чем за семь дней до даты проведения конкурса Фонда государственного имущества, конкурсные инвестиционные предложения и подтверждающие документы

В случае, если Минэнергоугля согласовало инвестиционный проект только одного потенциального инвестора и представленные им конкурсные инвестиционные предложения и подтверждающие документы признаны конкурсной комиссией соответствующими требованиям законодательства и условиям конкурса, комиссия может признать такого инвестора победителем конкурса.

Продажа пакета акций на аукционе осуществляется по уже определенной процедуре, утвержденной Фондом государственного имущества, Антимонопольным комитетом и НКЦБФР. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже целостного имущественного комплекса публикуется не позднее, чем за 20 календарных дней до даты его проведения.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны были не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности.

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Кабмин планирует уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП - проект бюджетной резолюции

Кабинет министров Украины планирует уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП при ожидаемом уровне госдолга в 2013 году в 30,6% ВВП.

Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект предусматривает принятие мер до проведения активных операций, связанных с управлением государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета, в рамках предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода, а также управление рисками, связанными с госдолгом и предоставлением госгарантий.

«Определенные макропоказатели могут быть уточнены после публикации отчетной статистической информации по 2012 году, оперативных данных текущего состояния социально-экономического развития в 2013 году, а также на основе решений Кабинета министров о прогнозе макропоказателей на 2014 год при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказано в проекте резолюции.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн). При этом он отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Всемирный банк улучшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2013 года с 9,5% до 8,7%. По его мнению, в текущем году можно ожидать некоторого смягчения монетарной политики Национального банка Украины, что определяет более гибкий курс национальной валюты. Эксперты ВБ прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита счета текущих операций Украины, который по их оценкам в 2013 году составит 7,4% ВВП (прежний прогноз — 5,3%), в 2014 году - 6,8% (5,5%).

Также ВБ ожидает увеличение отношения внешнего долга Украины к ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году — 41,5%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Минэкономразвития допускает пересмотр сроков действия пошлин на импорт автомобилей

Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«По результатам расследований (Межведомственной комиссии по международной торговле – УНИАН) пошлина устанавливается на три года, но этот срок может быть пересмотрен в сторону уменьшения, если изменятся обстоятельства, с учетом которых такая пошлина была установлена», - цитирует пресс-служба директора департамента стратегического планирования развития экономики министерства экономического развития и торговли Украины Евгения Олейникова.

Согласно сообщению, Олейников также высказал предположение, что импорт авто в ближайшее время в значительной мере не сократится.

"Наоборот, в последнее время автодилеры активизировали ввоз автомобилей", - передает пресс-служба его слова, отмечая, что окончательные выводы относительно того, сколько завезли в первом квартале и насколько сократился ввоз автомобилей во втором квартале, можно будет сделать в конце года.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Против введения спецпошлин выступили импортеры. Они заявляют, что действие пошлин приведет к подорожанию импортных автомобилей.

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил предварительное судебное заседание на 11 апреля по административному иску о признании неправомочными действий Межведомственной комиссии по международной торговле.

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Украина за неделю увеличила среднесуточные поставки газа через Польшу в 4,4 раза – до 3,5 млн куб. м

Украина за первую неделю апреля увеличила среднесуточные поставки газа через территорию Польши в 4,4 раза по сравнению с мартом - до 3,5 млн кубометров с 0,8 млн кубометров, что позволило импортировать за первые семь дней текущего месяца почти 25 млн кубометров газа – больше, чем за весь март.

Об этом свидетельствуют оперативные данные польской компании - оператора газотранспортной системы Gaz System S.A., которыми располагает УНИАН.

В то же время, данные польской компании свидетельствуют о том, что Украина не использует на 100% максимальные технические возможности, которые до апреля позволяли прокачивать до 4 млн кубометров газа, а с начала текущего месяца - 5 млн кубометров в сутки (по украинским данным).

C апреля среднесуточные поставки составляли от 2,9 до 4,6 млн кубометров, в то время, как в марте - от около 0,3 до 1,7 млн кубометров.

В феврале к январю среднесуточные поставки увеличились до 1,6 с 1,3 млн кубометров в сутки.

По окончательным данным Gaz System, за первые два месяца текущего года Украина через Польшу импортировала по контракту с немецкой компанией RWE Supply & Trading около 85 млн кубометров газа.

В марте, по оперативным данным, через Польшу в Украину поставлено 24,4 млн кубометров газа.

Gaz System, отвечая запрос на УНИАН, сообщила, что фактически максимально возможный объем, который можно прокачать в Украину через пункт "Хермановице", составляет 4,8 млн кубометров в сутки, объяснив разницу в данных с украинским "Укртрансгазом" разной методикой оценки.

В компании также отметили, что газ физически поставляется с территории Польши в Украину, а не с использованием схем "виртуального реверса".

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-феврале сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Справка УНИАН. С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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Создание фонда социального жилья откладывается, заявляет Минрегион

Создание фонда жилья социального назначения, предусмотренное в Программе активизации экономики на 2013-2014 гг., откладывается, этот вопрос может быть рассмотрен в конце текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник журналистам в среду.

«На создание фонда социального назначения запланировано 1,5 млрд грн. Это те средства, которые планируется в 2013 году использовать, но этот вопрос еще полностью не отработан. Потому что привлекаются средства на безвозвратной основе. Эти средства возможно будет использовать, когда экономика позвоит увеличить доходную часть государственного бюджета и потом аккумулировать эти средства», - пояснил он.

Г. Темник уточнил, что речь идет только о государственных средствах. «Поэтому если мы их привлекаем на безвозвратной основе, мы фактически увеличиваем нагрузку на государственный бюджет, и у нас нет возможности сейчас 1,5 млрд грн на эту программу направить» - сказал министр.

Он добавил, что этот вопрос может рассматриваться ближе к окончанию бюджетного года.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает в 2013 году направить на создание фонда социального назначения 1,5 млрд грн для приобретения 6 тыс. квартир. На 2014 год программа не продлевается.

Г. Темник также отметил, что привлекать средства под госгарантии по другим государственным жилищным программам планируется через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

«Фонд будет брать дополнительные кредиты под свою деятельность как финансовое учреждение. А потом отрабатывать этот вопрос в тех направлениях работы, в которых он уже работает», - пояснил он.

Министр добавил, что средства для возврата средств фондом планируется заложить в государственном бюджете будущих лет.

«Во-первых, привлекаются средства и от населения. Во-вторых, средства даются под государственные гарантии, и это тоже поддержка государства, но она будет разложена в будущие годы, это не разовая поддержка. Они полностью будут возвращаться на протяжении нескольких лет», - резюмировал Г. Темник.

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Власний дім», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

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