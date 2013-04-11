Армения подписала меморандум о взаимодействии с Евразийской экономической комиссией

Правительство Армении подписало 10 апреля меморандум о взаимодействии с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Документ подписали и.о. премьера Армении Тигран Саркисян и председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко.

Ожидается также, что в рамках визита делегации России состоится ряд встреч с руководством Армении, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития экономического сотрудничества Таможенного союза и Единого экономического пространства с Арменией.

ЕЭК создана решением президентов России, Белоруссии и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

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