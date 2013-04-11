ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Кабмин прогнозирует рост ВВП Украины в 2014 году на уровне 3%, эксперты не верят» пишет: аналитики не разделяют экономического оптимизма Кабинета министров, продемонстрированного в бюджетной резолюции на 2014 год…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-prognoziruet-rost-vvp-ukrainy-v-2014-godu-na-urovne-3-e-201919/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Ахметов отказался выплачивать дивиденды, а Украина импортировала газ на 3,1 млрд долл.» подает обзор основных экономических новостей на 10 апреля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ahmetov-otkazalsja-vyplachivat-dividendy-a-uk-201928/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валюту отдают в родные руки», в котором пишет: банки возобновляют валютное кредитование бизнеса - в марте было выдано займов в иностранной валюте на 5,7 млрд грн, что является рекордом с августа 2009 года. Участники рынка объясняют это более активным снижением стоимости валютных депозитов, чем гривневых, которое происходит с начала года. Кроме того, это является последствием проблем на Кипре, когда все счета, с которых шло финансирование контрактов, были заблокированы в течение двух недель…

http://www.kommersant.ua/doc/2167378

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ЕС идет на рекламу» пишет: в парламентском комитете по вопросам европейской интеграции обсудили стратегию информационной кампании в поддержку сближения с ЕС. Депутаты выслушали послов Великобритании и Евросоюза, пообещавших вложить в нее средства. Окончание предложенной ими агитационной кампании совпадает с датой президентских выборов в Украине. Правительство могло бы присоединиться к такой работе, но пока не располагает планом действий, признали в МИДе…

http://www.kommersant.ua/doc/2167417

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«Сегодня» в публикации «Грядет «черный день» для автомобилистов, украинцы будут массово переходить на дизель» пишет: пошлины на иномарки превратят автомобили в предмет роскоши – они подорожают на десятки тысяч гривен…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Iz-za-gryadushchego-podorozhaniya-avtovladelcy-budut-massovo-perehodit-na-dizel-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине снесут 60% долгостроев - Темник» пишет: на сегодняшний день в Украине насчитывается 16,9 тыс. недостроенных объектов, из них 60% подлежат сносу. Однако это не касается жилищных объектов, заявил министр регионального развития и строительства Геннадий Темник…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/V-Ukraine-snesut-60-dolgostroev-Temnik.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Земля «чужим» не достанется» пишет: Госагентство земельных ресурсов обнародовало законопроект об обороте сельхозземель. Вслед за принятием документа должен быть снят мораторий на продажу земли. Несмотря на то, что закон является основополагающим на рынке, он «сырой», популистский, плодящий коррупцию, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/news/164554-zemlya-chujim-ne-dostanetsya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Алексей Краснов: «Содержание МКС обходится в 6,5 млрд долларов в год» пишет: начальник управления пилотируемых программ Федерального космического агентства рассказал о шансах Сары Брайтман стать космической туристской и новых разработках для доставки человека на Луну…

http://izvestia.ru/news/548379

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«Ведомости» в публикации «Банки Кипра дезинформировали вкладчиков» пишут: всего за месяц до «стрижки» вкладов ЦБ Кипра заверял местные банки, а те своих клиентов, что это - антиконституционный шаг, невозможный в свободной рыночной экономике…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11023951/kipr_preduprezhdal

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Также «Ведомости» в публикации «Квартиры хотят забирать за долги перед ЖКХ» пишут: Минрегион РФ предложил суровый способ борьбы с коммунальными неплатежами - лишать единственной квартиры, если долг превысит 5% рыночной стоимости жилья…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11023921/kommunalnaya_konfiskaciya

(УНИАН)