Анонс на 12 апреля

* Начнется Женский форум: «Женщины-предприниматели: следующая движущая сила украинской экономики?». На церемонии открытия посол США в Украине Джон Ф.Теффт представит заместительницу государственного секретаря США по публичной дипломатии Тару Соненшайн и министра социальной политики Украины Наталью Королевскую, как главных докладчиков форума.

* Состоится брифинг главного врача Александровской городской клинической больницы г. Киева Романа Василишина о незаконном отчуждении земель больницы компанией «ТОВ «Житлобуд».

* Состоится заседание Совета УСПП по корпоративной безопасности. Участники обсудят проблемы и перспективы развития системы подготовки кадров для негосударственной системы безопасности бизнеса. Участники: председатель Совета по корпоративной безопасности, президент УСПП Украины Анатолий Кинах, президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта, замруководителя департамента экономической и социальной безопасности - начальник управления по вопросам экономической безопасности аппарата СНБО Украины Александр Минин, директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития и торговли Украины Галина Яцишина, представители учебных заведений, профильных ассоциаций, эксперты.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Телефон прямой линии: (044) 254-05-65.

* В Киеве состоится Всеукраинская научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы экспорта украинской мясной продукции на международные рынки". Организатор: ГНИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе при поддержке Минагрополитики и Госветфитослужбы совместно с ЮА "Райт". Участники: И.Бисюк, первый зам.министра агрополитики и продовольствия Украины; В.Горжеев, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; В.Башинский, зам.председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; В.Попов, президент ассоциации "Укрмясо"; Г.Шендеров, директор Всеукраинской ассоциации" Экспортеры и импортеры мясной и молочной продукции "и др.

* 12-13 апреля в Одессе состоится инвестиционный форум Odessa FDI. Организатор: Одесская госадминистрация. Соорганизатор - Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. В форуме примут участие руководители органов центральной и местной власти, крупные частные и институциональные инвесторы, представители местного и международного бизнеса, общественных организаций.

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