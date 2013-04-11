ТОП-10 (11 апреля)

S&P повысило прогноз по рейтингу Кипра с негативного до стабильного

В Украине в этом году может быть принята программа утилизации старых автомобилей

«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 1,6 млрд грн

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 2,9% до 1,2%

Эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году с 8,55 до 8,36 грн/долл.

Запасы газа в подземных хранилищах за март сократились на 27%

Россия в I квартале сократила транзит газа через территорию Украины на 17%

Кабмин решил продать "Сумыхимпром"

НБУ в марте направил на поддержку гривни 307 млн долларов

Нацбанк: инфляция в 2013 году будет находиться в пределах 4-6%

***

S&P повысило прогноз по рейтингу Кипра с негативного до стабильного

Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по долго- и краткосрочному суверенным кредитным рейтингам Кипра, которые были подтверждены на уровне "ССС/С", до стабильного с негативного.

"Повышение прогноза по рейтингу Кипра отражает наши ожидания того, что правительство страны согласится на условия финансовой поддержки со стороны стабфонда ESM и МВФ размером до 10 миллиардов евро, а также, что первый транш финпомощи будет выплачен до срока погашения евробондов - 4 июня", - говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики агентства по-прежнему ожидают, что Кипр останется членом еврозоны при сохранении введенного ранее контроля за движением капитала в стране с целью предотвратить массовый вывод средств из кипрских банков, передает РИА "Новости".

"Мы полагаем, что после того как правительство Кипра, Совет управляющих ESM и исполнительный совет МВФ одобрят меморандум о взаимопонимании, определяющий условия программы экономического спасения страны, ЕЦБ будет вновь принимать кипрские государственные облигации в качестве залога в обмен на кредитную поддержку финансовых институтов страны. Мы рассматриваем это как признаки стабильной поддержки финансового сектора Кипра", - отмечает S&P.

Экономический рост на Кипре будет зависеть от переориентации ее экономической базы, что, вероятно, предполагает разработку шельфовых месторождений газа. Ожидаемое сокращение в государственном секторе, секторе финансовых услуг и банковской системе, вероятно, приведет к значительным увольнениям в этих областях. Снижение числа рабочих мест также затронет сферы недвижимости и туризма.

Аналитики S&P полагают, что в период 2013-2016 годов экономика Кипра сократится приблизительно на 20%. Агентство может вновь ухудшить прогноз по рейтингам Кипра, если правительство островного государства отклонит условия Меморандума о взаимопонимании или будет не в состоянии выполнить требования кредиторов.

***

В Украине в этом году может быть принята программа утилизации старых автомобилей

В Украине в этом году может быть принята программа по утилизации старых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков во время прямой телефонной линии газеты “Комсомольская правда в Украине”.

Он отметил, что такая программа разрабатывается. Также правительство изучает опыт европейских стран, в которых действуют такие программы.

“Мы сейчас изучаем опыт европейских стран, где люди при сдаче старых автомобилей получают какую-то компенсацию и покупают новые. Мы этот опыт изучаем и, думаю, что в этом году мы ее (программу по утилизации автомобилей - УНИАН) примем, и она будет действовать”, - сказал министр.

О.Проскуряков также отметил, что сейчас в Украине довольно много людей имеют старые автомобили, поэтому запретить их использование невозможно, этим людям необходимо, опираясь на европейский опыт, предложить действенную модель замены старых автомобилей на новые.

***

«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 1,6 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от своей дочерней компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата 1,593 млрд грн.

Об этом сказано в документе, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно документу, «Нафтогаз» 10 апреля подал иск в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 14 мая 2013 года.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

В начале апреля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».

Министр создал комиссию по изучению ситуации, сложившейся в результате встречных исков внутри компании, назвав недопустимым, чтобы материнская компания судилась с дочерней компанией.

Справка УНИАН. ДК "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 2,9% до 1,2%

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, на сайте которого опубликован экспертный консенсус-прогноз.

«Среднее значение индекса реального ВВП год к году в 2013 году составит 101,2%, в 2014 году – 103,3%. При этом показатель прироста реального ВВП в 2014 году значительно варьируется – от 1,3% до 4,6%», - сообщает консенсус-прогноз.

По мнению экспертов, общий экономический рост будет обусловлен ростом потребления, показатель которого также варьируется от 1% до 12,5% в ближайшие годы.

Показатель инфляции (декабрь к декабрю), согласно консенсус-прогнозу, прогнозируется в 2013 году на уровне 6%, в 2014 году – 6,1%.

Прогноз среднего показателя доходов от приватизации в 2013 году составляет 7,9 млрд грн (при прогнозе госбюджета на 2013 год в 10 млрд грн), в 2014 году – 8,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, прогнозный рост ВВП в 2014 году составляет 3-4%, прогноз инфляции - 5-6% в 2013-2014 годах.

Согласно проекту бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%. Инфляция (декабрь к декабрю) в 2014 году составит 8,3%.

Напомним также, что Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн), но отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.

***

Эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году с 8,55 до 8,36 грн/долл.

Эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Об этом сообщается в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно прогнозу, в 2013 году средний курс национальной валюты по отношению к доллару США составит 8,36 грн/долл., максимальное значение — 8,60 грн/долл. На конец 2013 года ожидается среднее значение 8,68 грн/долл., максимальное — 9,00 грн/долл. В 2014 году средний курс составит 8,69 грн/долл., максимальный — 9,20 грн/долл., на конец года ожидается среднее значение 8,84 грн/долл., максимальное — 9,40 грн/долл.

Эксперты также прогнозируют, что в 2014 году гривня обесценится по отношению к доллару США на 3,9% по среднему значению и на 1,8% — на конец периода.

«Прогнозы среднегодового обменного курса гривни к доллару США за период 2015 – 2016 годов колеблются в пределах от 8,4 до 9,2 грн/долл. США (усредненное значение – 8,8 грн/долл. США”, - говорится в прогнозе.

Прогноз составлен при участии Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов и ведущих экономических институтов Национальной академии наук.

Как сообщал УНИАН, в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли в ноябре 2012, среднее значение обменного курса в 2013 году составляет 8,55 грн/долл. (максимальный прогноз – 9,5 грн/долл.).

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

***

Запасы газа в подземных хранилищах за март сократились на 27%

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

«Всего за отопительный период из подземных хранилищ газа было отобрано около 13,6 млрд куб. м голубого топлива, что соответствует показателям аналогичного периода 2012 года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания «Укртрансгаз» начала отбирать природный газ из ПХГ согласно плану-графику с 1 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле, однако транзит осуществляет в полном объеме.

В марте 2013 года Украина резко сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Компания «Укртрансгаз» в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах почти 20 млрд куб. м газа.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

***

Россия в I квартале сократила транзит газа через территорию Украины на 17%

Транзит российского газа через территорию Украины в январе-марте 2013 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 19,435 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в марте 2013 года увеличился до 6,595 млрд куб. м по сравнению с 6,362 млрд куб. м в феврале т.г.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

***

Кабмин решил продать "Сумыхимпром"

Кабинет министров Украины принял распоряжение "О согласовании плана размещения акций ПАО "Сумыхимпром", в соответствии с которым планируется разместить все 100% акций данного предприятия, сообщает правительственный сайт.

Планом размещения акций предусмотрена обязательная льготная продажа акций работникам предприятия и приравненным к ним лицам, продажа акций на фондовых биржах и в ходе приватизационного конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

При этом остатки пакетов акций, не реализованные во время льготной продажи или на бирже, будут объединены с пакетом акций, который будет реализовываться в ходе конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона. "То есть, все 100% государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром» будут реализованы на конкурентных основах и обеспечено поступление полученных от продажи средств в государственный бюджет", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

***

НБУ в марте направил на поддержку гривни 307 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в марте продал на межбанковском валютном рынке на 307,5 млн долл. больше, чем купил, сообщает регулятор на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в марте на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 496,1 млн долл., а объем покупки валюты составил 188,6 млн долл. (60 млн долл. и 100 млн евро).

Также сообщается, что объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины в марте составил 2,509 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,253 млрд долл., продали - на 1,256 млрд долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 195,9 млн долл. и по состоянию на 1 апреля 2013 г. составили 22,383 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, золотовалютные резервы Национального банка Украины в марте, по оперативным данным, увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 0,7%, или на 180,8 млн долл. Также указывается, что резервы в иностранной валюте на 31 марта составили 22,863 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 9,57 млн долл., золото – 1,854 млрд долл.

***

Нацбанк: инфляция в 2013 году будет находиться в пределах 4-6%

Инфляция в 2013 году будет находиться в пределах, обозначенных согласно денежно-кредитной политике НБУ на 2013 год (4-6% - УНИАН), заявил директор генерального экономического департамента Национального банка Украины Александр Петрик.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Нацбанка.

По его словам, с учетом итогов первого квартала 2013 года, показатели инфляции, на фоне показателей предыдущих периодов, демонстрируют позитивные признаки дальнейшего оживления экономики. Одним из позитивных факторов, по мнению чиновника, является повышение доверия к банковской системе, в том числе благодаря росту депозитов, что может способствовать инвестиционному оживлению в экономике.

“Основным фактором влияния на динамику потребительских цен в первом квартале 2013 года, как и в последнем квартале предыдущего года, был слабый внешний спрос, который повлиял на недостаточный потребительский спрос на внутреннем рынке”, - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%. С начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

В соответствии с основными принципами денежно-кредитной политики на 2013 год, одобренными советом Нацбанка в сентябре 2012 года, годовой показатель прироста индекса роста потребительских цен в 2013-2014 годах должен стабилизироваться в диапазоне 4-6%, в начиная с 2015 года – удерживаться в пределах 3-5%.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН