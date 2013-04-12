ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «В Раде разгорается борьба за еще несозданный фонд медицинского страхования» пишет: в ВР почти одновременно появилось сразу два законопроекта об обязательном медицинском страховании. Примечательно, что оба представлены Партией регионов. Как получилось, что однопартийцы не смогли договориться по одному и тому же вопросу…

http://delo.ua/finance/v-rade-razgoraetsja-borba-za-esche-ne-sozdannyj-fond-medicinskog-202057/

* * *

Также «Дело» в публикации «Юристам не удалось в суде отсрочить введение спецпошлин на иномарки» пишет: состоялось первое судебное заседание в деле о законности введения спецпошлин, оно не принесло желаемого результата для их противников. Следующее заседание суда назначено на 30 апреля…

http://delo.ua/auto/juristam-ne-udalos-v-sude-otstrochit-vvedenie-specposhlin-na-ino-202043/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «У Ан-70 испытывают терпение», в котором пишет: самолет Ан-70 - главная разработка государственного предприятия «Антонов» для военной промышленности - может лишиться основного заказчика. Руководство предприятия заявило о приостановке испытаний самолета из-за неучастия в них российских партнеров. Минобороны России, которое собиралось закупить 60 Ан-70, может заменить его новой моделью Ил-476. Для украинской компании это равно закрытию проекта, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2168146

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Продадут билетов пачку» пишет: через три месяца граждане получат возможность инвестировать свои гривневые сбережения в казначейские обязательства правительства. В Минфине планируют привлечь 2-3 млрд грн за счет размещения таких бумаг. При этом в правительстве не готовы соревноваться в доходности с банковскими депозитами и рассчитывают, что спрос на новый инструмент обеспечит его надежность…

http://www.kommersant.ua/doc/2168078

* * *

«Сегодня» в публикации «Потоп под Киевом: у людей в домах стоит вода, а в погребах плавают овощи» пишет: в Подгорцах водой заливает частные дома. Местные жители готовы перекрыть Обуховскую трассу на Киев…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Potop-pod-Kievom.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Киеве появится в продаже карточка туриста» пишет: уже в мае путешественники смогут бесплатно ходить в столичные музеи и на экскурсии, а питаться - со скидками…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-poyavitsya-v-prodazhe-kartochka-turista.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава Ассоциации «Украинские фондовые торговцы»: наш рынок не умирает, а зарождается» подает интервью Сергея Антонова, который рассказал о своем видении взаимоотношений между профессиональными объединениями на отечественном рынке, факторах внезапности, осложняющих стабильное планирование работы на перспективу, конфликте вокруг ММСИС и личном восприятии всех перипетий последнего времени...

http://economics.unian.net/rus/news/164573-glava-assotsiatsii-ukrainskie-fondovyie-torgovtsyi-nash-ryinok-ne-umiraet-a-zarojdaetsya.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Депутаты просят оставить чиновникам старые заграничные квартиры» пишет: «единоросс» Николай Валуев разработал поправки, смягчающие ограничения на зарубежную недвижимость…

http://izvestia.ru/news/548476

* * *

«Ведомости» в публикации «Стерхи Путина не долетели до зимовки» пишут: журавли, готовившиеся лететь на юг под руководством президента, так и не вернулись в дикую природу - дипломаты не смогли согласовать их зимовку в Узбекистане, а один стерх стал ручным и будет жить в зоопарке…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11074531/zhuravli_putina_ne_letayut_kak_pticy

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития резко понизило прогноз роста экономики» пишут: Минэкономразвития РФ резко понизило прогноз показателей экономики на 2013 году. Худшее теперь считается лучшим…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11074541/optimizm_za_dva_procenta

(УНИАН)