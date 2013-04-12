В Украине подтоплены более 90 населенных пунктов в шести областях

В Украине в результате осадков и снеготаяния подтоплены 94 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Киевской области подтоплены 57 н.п., в Винницкой – 1 н.п., в Волынской – 16 н.п., в Житомирский – 12 н.п., во Львовской – 1 н.п., в Ривненской – 7 н.п.

На протяжении суток для предоставления помощи населению для откачивания воды на придомовых территориях привлекались 259 спасателей и 92 единицы насосного оборудования. За сутки откачано 28 тыс. 910 куб. м воды. В целом за период со 2 апреля откачано 879 тыс. 204 куб. м воды, говорится в сообщении.

По информации «Укравтодора», проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен.

Вместе с тем нарушено транспортное сообщение с 7 населенными пунктами в Киевской, Ривненской, Черниговской и Черновицкой областях. В частности, в Костопольском (подъезды к с. Дюксин, р. Горынь), Дубровицком (подъезды к с. Будимля, р. Льва), Сарненском (подъезды к с. Тинное, р. Случ), Острожском (возле с. Черняхов, р. Горынь) районах Ривненской области на дорогах местного значения есть места перелива воды. Движение легковых транспортных средств ограничено, организован объезд.

По информации Укргидрометеоцентра, 12-14 апреля на реках бассейна Припяти (Волынская, Ривненская обл.), р. Стрипа возле г. Бучач (приток Днестра в Тернопольской обл.), на р. Стырь возле г. Луцк продолжится подъем уровней воды с дальнейшим затоплением заводей, сельхозугодий и сниженных участков приречных частей городов.

12-13 апреля на реках Закарпатской области будет формироваться очередная волна весеннего наводнения с повышением уровней воды на р. Тиса (до 1,0-2,0 м), р. Боржава (до 1,0-1,5 м), р. Уж (г. Ужгород – до 1,0-1,7 м), что приведет к длительному сохранению высокого слоя воды на заводи междамбового пространства и подтоплению сельхозугодий.