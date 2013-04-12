Яценюк: Верховная Рада будет разблокирована на будущей неделе

Верховная Рада Украины будет разблокирована и начнет работать на будущей неделе.

Об этом журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове, сказал председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

“В соответствии с нашим требованием о созыве внеочередной сессии, мы поставили 4 вопроса в повестку дня. Первый вопрос - выборы мэра Киева, второй вопрос - отмена пенсионной реформы, третий вопрос - отставка правительства, четвертый вопрос - это декриминализация статьи, по которой незаконно осуждена Тимошенко. Эти четыре вопроса Партия регионов уже внесла в повестку дня. Мы на следующей неделе будем их рассматривать”, - сказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция требует рассмотрения этих вопросов в парламенте в течение следующей пленарной недели.