Янукович: Украина стабильно выполняет программу сотрудничества с Евросоюзом

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Украина стабильно выполняет программу сотрудничества с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи в Киеве с премьер-министром Эстонской Республики Андрусом Ансипом.

«Вопросы, которые стоят в программе (сотрудничества - УНИАН) между Украиной и ЕС, стабильно решаются», - сказал Президент.

По словам В.Януковича, Украина следует выбранным курсом - курсом евроинтеграции.

«Внутриполитическая ситуация, которая есть в Украине, дает нам возможность решать многие вопросы», - сказал он, добавив, что, среди прочего, Украина активно реформируется и модернизирует свою экономику. В.Янукович назвал это домашним заданием на пути Украины в Европу.

В свою очередь, эстонский премьер отметил, что его страна хотела бы видеть более тесную кооперацию между Украиной и Европейским Союзом. «Для меня ясно, что будущее Европы - это тесная кооперация с Украиной», - сказал А.Ансип.

Высокую оценку эстонский премьер дал отношениям Украины и Эстонии. «Отношения между нашими государствами были и, я уверен, что будут хорошими», - сказал он и подчеркнул, что сегодня наблюдается рост товарооборота между двумя странами, а также рост эстонских инвестиций в Украину.

По словам А.Ансипа, Украина занимает шестое место для Эстонии по вложению инвестиций. По его мнению, эстонским предпринимателям стало легче работать в Украине, где «стало больше предсказуемости».