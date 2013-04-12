КМУ хочет сделать прозрачными отношения собственности в СМИ, чтобы не манипулировали общественным сознанием

Кабинет Министров предлагает сделать более прозрачными отношения собственности в средствах массовой информации - соответствующий проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации" (№ 2731 от 04.04.2013) зарегистрирован в Верховной Раде.

В Пояснительной записке к проекту отмечается, что "наличие несовершенного законодательства в Украине относительно прозрачности отношений собственности СМИ способствует монополизации средств массовой информации, что приводит к их широкому использованию в качестве рычагов манипулирования общественным сознанием и личным мнением граждан".

Так, законопроект предлагает дать определение понятию "связанные лица" в информационной сфере; предусмотреть подачу учредителем (соучредителями), которые хотят получить свидетельство о государственной регистрации печатного СМИ, сведений об учредителе (соучредителях) издания и связанных лиц; предположить, что чрезмерная монополизация может быть основанием для отказа в государственной регистрации печатного СМИ.

Кроме того, проект предлагает внести соответствующие изменения в нынешнее законодательство, предусмотрев представления юридическими лицами, которые хотят получить или переоформить лицензию на вещание, сведений об учредителе (соучредителях), собственнике (совладельцах) телерадиоорганизации и связанных лиц и сведения о распределении долей уставного капитала, а для акционерного общества - список акционеров, которые владеют пакетами акций в размере более 5%. Кроме того, предусматривается ввести подачу лицензиатом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявления в течение 10 рабочих дней о переоформлении лицензии на вещание или приложения к нему в связи с изменением организационно-правовой формы, условий деятельности лицензиата или состава его учредителей (собственников).

Скажем, законопроект предлагает дополнить статью 10 Закона "О печатных СМИ (прессе) в Украине" абзацем, который разъясняет понятие «осуществление контроля в СМИ». Согласно предлагаемым изменениям, «Осуществление контроля предполагает непосредственное или через связанных лиц владение долями (паями, акциями), что обеспечивает достижение 50 и более процентов голосов в высшем органе юридического лица, являющегося учредителем (соучредителями) печатного средства массовой информации».

Кроме того, добавлено подпункт 1-1 в статье 12 этого же Закона - в заявлении о госрегистрации издания теперь нужно будет указать не только учредителей и соучредителей, но и связанные лица. Предлагается такая формулировка: «1-1 связанное лицо - юридическое или физическое лицо, осуществляющее контроль за учредителем (соучредителями) печатного средства массовой информации, а также юридическое лицо, за которым учредитель осуществляет соответствующий контроль. В случае если одним из соучредителей печатного средства массовой информации является физическое лицо, связанными с ней лицами считаются также члены его семьи (муж, жена, дети и родители, мачеха и отчим), совместно с которыми она осуществляет контроль за печатным средством массовой информации".

Проект предлагает также расширить основания отказа в государственной регистрации печатного средства массовой информации. В ст. 15 Закона «О печатных СМИ» добавляется пункт, согласно которому СМИ могут отказать, если «если учредителем (соучредителями) нарушены требования статьи 10 настоящего Закона», то есть, если превышена норма допустимой монополизации.

Также законопроект предлагает внести изменения в статью 28 Закона "Об информационных агентствах" и расширить сведения, которые должны быть указаны в выходных данных продукции информагентств. Согласно проекту, каждый выпуск продукции информагентств должен содержать также сведения об учредителе (соучредителях). А не только название информационного агентства, фамилию очередного редактора или ответственного за выпуск и их реквизиты; порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; адрес агентства.

Теперь законопроект предоставлено народным депутатам для ознакомления.