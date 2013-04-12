Анонс на 15 апреля

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: "Перспективы развития украинской экономики в 2013 году", на которой будет представлен Агрегированный индекс перспектив промышленности. Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; руководитель проекта "Исследование деловой мысли" Оксана Кузякив; ведущий научный сотрудник ИЭИ Александра Бетлий, младший научный сотрудник ИЭИ Инна Ченаш.

* Круглый cтол на тему "Как спасти от коллапса украинскую энергетику?" . Вопросы: Углегорская авария - лишь одно звено достаточно длинной цепи аварий. Когда именно Украина начнет импортировать электроэнергию? Увеличение тарифов на электроэнергию для населения - единый способ привлечь инвестиции в энергетическую область, а, следовательно, и единственный путь к спасению украинской энергосистемы. Как на него вступить и сделать его приемлемым для малоимущих? Приватизация украинских генерирующих мощностей: за и против. Что при этом делать с (тепловыми) сетями?

* Круглый стол, посвященный Международному дню охраны труда на тему: «Профессиональные заболевания в Украине. Актуальные проблемы и пути решения». Участники: директор Института медицины труда НАНУ Юрий Кундиев, Национальный координатор МОТ в Украине Сергей Савчук; министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, председатель Госинспекции Украины по вопросам труда Валерий Яцкин, председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий Кулик, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолий Пономаренко и др.. По завершении состоится брифинг для журналистов.

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Иностранных инвесторов уничтожают в украинских судах: 20 миллионов долларов инвестиций в Черкассы перечеркнуты судебным решением?". Во время пресс-конференции инвестор и владелец компании-производителя экологически чистых, ортопедических матрасов ТМ «АКАНТ» Сорен Петер Шмидт (гражданин Дании), ген.директор компании Сергей Герасименко и юрист компании Татьяна Загороднюк проинформируют о незаконном изъятии инвестиционного объекта у предприятия, производственного комплекса в 20 млн. долл. США. Представители компании предоставят материалы и прокомментируют решение Хозяйственного суда Черкасской области от 9 апреля 2013 об изъятии инвестиционного объекта - Производственного комплекса «АКАНТ» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0931836658

* Пресс-конференция первого заместителя министра финансов Украины Анатолия Мярковского.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63