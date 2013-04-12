ТОП-10 (12 апреля)

МВФ продолжит переговоры с Украиной в апреле в Вашингтоне

Минфин планирует выпуск казначейских обязательств на 2-3 млрд грн

Агрохолдинг «Мрия» разместил 5-летние евробонды на 400 млн долл.

Власть рассказала, сколько украинцы будут платить за свою недвижимость

Индекс инвестпривлекательности Украины остается на 4-летнем минимуме

Украина до конца года заключит еще 4 договора о разделе продукции в сфере добычи газа

Кабмин не планирует повышать акцизы на топливо, заявляет Азаров

Cereal Planet перенесла выход на Варшавскую биржу на середину 2013 года

Янукович обсудит с президентами стран ТС вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя

Украина не намерена закупать импортные электропоезда, поскольку есть свои - Азаров

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МВФ продолжит переговоры с Украиной в апреле в Вашингтоне

Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной по программе stand-by должны быть продолжены на ежегодном собрании фонда в Вашингтоне (19-21 апреля).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель МВФ в Украине Макс Альер на дискуссии, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

По его словам, делегация из Украины планирует посетить штаб-квартиру фонда. Основными вопросами для обсуждения являются дефицит государственного бюджета, тарифы на энергоносители, повышение гибкости обменного курса гривни и реформирование банковского сектора. По оценкам М.Альера, значительный прогресс по этим направлениям не достигнут.

В отношении банковского сектора глава представительства отметил, что необходимо ускорить процесс приватизации национализированных банков, поскольку четыре банка в собственности государства — это слишком много.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн. По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, МВФ намерен продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Минфин планирует выпуск казначейских обязательств на 2-3 млрд грн

Министерство финансов Украины планирует выпуск гривневых казначейских обязательств для населения прогнозным объемом 2-3 млрд грн со сроками обращения два и три года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минфина, об этом заявила директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

По ее словам, Минфин планирует выпуск гривневых казначейских обязательств во втором полугодии 2013 года. “Соответствующее предложение будет направлено правительству в ближайшее время, продолжается обсуждение принципиального вопроса доходности таких ценных бумаг”, - добавила Г.Пахачук. Также она сообщила о намерениях Минфина расширить перечень банков-агентов по продаже казначейских обязательств за счет двух-трех банков, чтобы агентом выступал не только «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл. Продажа физическим лицам осуществляется учреждениями банка по стоимости, установленной Министерством финансов Украины. Также с 11 апреля в банке начинается выплата дохода по первому купону казначейских обязательств серии «А», размер которого по каждому купону является фиксированным и составляет 23 долл.

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Агрохолдинг «Мрия» разместил 5-летние евробонды на 400 млн долл.

Агрохолдинг «Мрия» разместил евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке.

Андеррайтерами были JP Morgan, Citi, Sberbank, VTB, Сбербанк России и Dragon Capital.

Как сообщал УНИАН, ранее источник сообщил о том, что «Мрия» планировала разместить еврооблигации на сумму 350 млн долл. с ориентиром доходности 9,0%.

В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4», а агентство Fitch - рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.

Агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.

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Власть рассказала, сколько украинцы будут платить за свою недвижимость

По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью более 120 кв. м – 300 грн, для домов площадью 250 кв. м – 800 грн. Об этом УНИАН сообщили в Миндоходов со ссылкой на директора департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева.

«За каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 квадратных метров и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 квадратных метров платеж составит 1 процент минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 квадратных метров и домов жилой площадью более 500 квадратных метров определена ставка в размере 2,7 процента минимальной зарплаты. На 1 января 2013 года минимальная зарплата была утверждена в размере 1147 гривен. По нашим подсчетам, средняя сумма выплат может составить около 300 гривен за квартиру и до 800 гривен за дом», - цитирует пресс-служба В.Бусарева.

Вместе с тем, он посоветовал налогоплательщикам заранее позаботиться о сверке платежей. «Сверить данные о жилой недвижимости и подать заявление о выборе объекта, к которому необходимо применить льготу, нужно до 1 июля 2013 года», - подчеркнул В.Бусарев. Объектом налогообложения, по словам В.Бусарева, является жилая площадь.

Информацию, необходимую для вычисления налога на недвижимость, будут предоставлять органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. Квитанции по платежам Миндоходов намерено рассылать с 15 апреля текущего года.

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Индекс инвестпривлекательности Украины остается на 4-летнем минимуме

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 баллов из 5 возможных, и этот показатель является наихудшим за последние четыре года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), глава правления “Райффайзен Банка Аваль” Владимир Лавренчук на дискуссии, организованной ассоциацией.

По его словам, исследование привлекательности бизнес-климата в Украине проводится ЕБА с 2008 года при участии топ-менеджеров компаний ассоциации. Согласно результатам последнего исследования, состояние инвестиционного климата в Украине остается стабильно неблагоприятным. В качестве примера В.Лавренчук привел банковскую систему, которая демонстрирует устойчивый отток иностранного капитала. «Внимание правительств европейских стран к проблемам банковской системы свидетельствует о ее значимости. В Украине я бы мечтал о такой заинтересованности правительства», - сказал банкир.

Она также сообщил, что в настоящее время банковская система капитализирована на достаточном уровне, и показатель адекватности капитала составляет более 16%, что говорит о достаточном запасе «прочности».

«Угроза для банковского сектора Украины состоит в том, что в настоящий момент банки не выполняют свою основную функцию и не являются рычагом для поддержки экономического развития. До кризиса рост кредитования составлял порядка 70%, после - всего 2%, т.е. практически нулевой, а также существуют сложности с урегулированием проблемной задолженности», - отметил банкир.

Среди причин недостаточного роста кредитования В.Лавренчук выделил высокую стоимость ресурсов, низкие темпы роста производства и недостаточное обеспечение прав кредиторов на законодательном уровне. По его словам, количество судебных процессов по банковскому сектору Украины на сегодняшний день составляет 186 тысяч.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов Центра Разумкова, прогнозный объем инвестиций в Украину в 2013 году составит не более 20% ВВП, дефицит счета текущих операций вырастет до 8,5 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций не превысит 5 млрд долларов.

По данным Госстата, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл. Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в 2012 году остался приблизительно на уровне прошлого года – 7,045 млрд долл. (+30 млн долл.)

4 апреля на официальной встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким и главой облсовета Андреем Федоруком посол США в Украине Джон Теффт заявил, что иностранные инвестиции в Украину могли бы вырасти в 10 раз, если бы инвесторы чувствовали себя здесь защищенными.

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Украина до конца года заключит еще 4 договора о разделе продукции в сфере добычи газа

Украина до конца 2013 года, в дополнение к уже действующим двум соглашениям о разделе продукции в сфере добычи газа, планирует заключить еще минимум четыре соглашения, в результате чего через 4-5 лет инвесторы смогут начать экспорт украинского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на министра Эдуарда Ставицкого, принявшего участие в Энергетическом форуме в г. Лех (Австрия).

По словам министра, одно из ключевых направлений деятельности энергетической отрасли - увеличение собственной добычи и привлечение к этому иностранных компаний. «В трех проведенных в прошлом году конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции победили Shell, Chevron и ExxonMobil. Мы планируем до конца текущего года, в дополнение к уже действующим двум соглашениям о разделе продукции, заключить еще минимум четыре. В результате, через четыре-пять лет инвесторы смогут начать экспорт украинского газа в Европу, а к середине следующего десятилетия Украина может стать нетто-экспортером газа», - сказал Э.Ставицкий.

При этом он обратил внимание, что для инвесторов в этом отношении крайне важным остается обеспечение свободного доступа к трубопроводам и газовым хранилищам, что гарантируется Украиной как на национальном уровне, так и с точки зрения ее членства в Энергетическом сообществе.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 утвердил условия конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

25 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Cоглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов, сообщил министр экологии Олег Проскуряков.

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Кабмин не планирует повышать акцизы на топливо, заявляет Азаров

Правительство Украины не намерено повышать акцизы на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мне уже приходилось указывать на реальные размеры акцизов на топливо, и хочу сказать, что в планах правительства нет таких намерений, как озвучивается в СМИ, относительно повышения акцизов на топливо и многое другое", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2013 года Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами. Вместе с тем, по оценкам экспертов, такое повышение акцизов могло бы повлечь рост цен на топливо на 6-7 грн.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.

В марте 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м, или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Cereal Planet перенесла выход на Варшавскую биржу на середину 2013 года

Группа агрокомпаний из Украины Cereal Planet PLC отложила запланированное ранее на конец марта - начало апреля частное размещение cвоих акций на середину текущего года из-за требования Варшавской биржи предоставить аудит ее деятельности за прошлый год.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил Богдан Адамович из компании Progress Holding, которая выступает консультантом размещения.

"Варшавская биржа требует аудит за прошлый год, который будет готов только в конце мая - начале июня", - отметил он.

По его словам, компания сможет продать бумаги на альтернативной площадке Варшавской биржи - NewConnect – во второй половине текущего года.

Как сообщал УНИАН, в марте Progress Holding сообщал, что Cereal Planet уже нашла покупателей на свои 2,25% акций, за которые они готовы заплатить 113 тыс. евро, что означает капитализацию всей компании около 5 млн евро.

Справка УНИАН. Cereal Planet, которая впервые заявила о планах выхода на Варшавскую биржу летом прошлого года, сначала говорила о намерении привлечь около 2,5 млн евро, которые хотела направить на финансирование программы своего развития на 2012-2013 годы стоимостью около 3,5 млн евро.

Актуализированный инвестиционный план предусматривает вложения в размере 1,2 млн евро, более 90% из которых компания намерена потратить за счет своих собственных средств.

Cereal Planet является зарегистрированном на Кипре холдингом, контролирующим группу компаний «Ранок-Олимп» из Харькова, которые занимаются производством разного рода круп, а также являются дистрибьютором марок других производителей, в частности, компаний Kernel (Чумак, Стожар, Щедрий дар) и Lutsk Foods (Руна).

Согласно ранее предоставленным предварительным данных, в 2011 году Cereal Planet получила 2,88 млн евро чистой прибыли при выручке в 27,09 млн евро.

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Янукович обсудит с президентами стран ТС вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя

На встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича будет обсуждаться вопросо получении Украиной статуса наблюдателя в данном объединении.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Сегодня у меня была встреча как председателя Партии регионов с представителями дружественных партий стран Содружества, на которой я рассказывал о наших проектах в странах Содружества. Я говорю о том, что мы планируем получить статус наблюдателя при Таможенном союзе, создать постоянное представительство Украины при комиссии Таможенного союза и активно участвовать в обсуждении всех решений, которые готовятся руководством этой комиссии", - отметил Н.Азаров.

По его словам, эти же вопросы будут обсуждаться в конце мая на встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича.

Н.Азаров добавил, что правительство Украины также создало специальную группу, которая занимается изучением договорно-правовой базы Таможенного союза и того, к каким конкретным соглашением Украина могла бы присоединиться и на каких условиях.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что Украина широко участвует в различных проектах в рамках СНГ.

"Сегодня я также встречался с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром Семашко. Как вы наверно знаете, Беларусь не только сумела сохранить свои заводы в области сельскохозяйственного машиностроения, но и производит очень хорошие комбайны, тракторы, навесное и прицепное оборудование. Мы договорились ускорить создание совместных предприятий на территории Украины по производству сельскохозяйственной техники", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того Н.Азаров напомнил, что неделю назад Украина принимала премьер-министра Казахстана Серика Ахметова.

"На этих встречах также шла речь о серьезных больших проектах сотрудничества, которые охватывают разные сферы народного хозяйства. Таким образом, Украина широко участвует в различных проектах в рамках Содружества независимых государств. Мы и дальше будем продолжать эту линию", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

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Украина не намерена закупать импортные электропоезда, поскольку есть свои - Азаров

Украина не намерена закупать импортные электропоезда, поскольку есть отечественные, написал премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли «Укрзализныця» использовать поезда разработки Крюковского вагоностроительного завода, Н.Азаров ответил: «Совсем недавно был утвержден акт государственной приемки опытных образцов этого поезда. И после этого можно рассматривать вопрос о закупке наших электропоездов».

При этом он подчеркнул, что уже неоднократно высказывал свою точку зрения по этому поводу. «Не буду повторяться, скажу только одно: мы не будем закупать импортные электропоезда, сейчас у нас есть свои, отечественные», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года на Крюковском вагоностроительном заводе заявили, что в рамках Госпрограммы развития внутреннего производства предприятие планирует производить по два пассажирских скоростных электропоезда в год.

Кабинет министров 10 сентября 2012 года включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км/час, на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн. Проект должен быть реализован до 2015 года.

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