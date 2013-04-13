РФ опубликовала свой список американцев в ответ на «список Магнитского»

Москва. МИД РФ опубликовал свой список американцев, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на обнародованный США «список Магнитского».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Министерства иностранных дел РФ, в российский список включено также 18 фамилий, в частности лица, причастные к легализации и применению пыток, бессрочному содержанию заключенных («список Гуантанамо»), а также лица, причастные к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.

«С сожалением констатируем, что американская сторона, следуя положениям абсурдного «Закона имени С.Магнитского», обнародовала имена граждан России, против которых вводятся визовые и финансовые санкции. Наша принципиальная оценка этого недружественного шага хорошо известна - под давлением русофобски настроенных членов Конгресса США нанесен сильный удар по двусторонним отношениям и взаимному доверию», - говорится в комментарии МИД РФ.

В российском МИД подчеркивают, что не оставили это без ответа и на вмешательство в российские внутренние дела отреагировали должным образом.

«Сегодня на сайте Министерства иностранных дел РФ размещены имена американцев, внесенных в «стоп-лист», которым на основании Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» отныне запрещен въезд на российскую территорию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отличие от американского, «сформированного произвольно», в российский список включены, в первую очередь, те, кто причастен к легализации пыток и бессрочному содержанию заключенных в спецтюрьме Гуантанамо, к арестам и похищениям российских граждан в третьих странах, посягательствам на их жизнь и здоровье.

«Война списков - не наш выбор, но не отвечать на откровенный шантаж мы не имеем права. Пора бы политикам в Вашингтоне, наконец, осознать, что выстраивать отношения с такой страной, как Россия, в духе менторства и неприкрытого диктата бесперспективно», - говорится в сообщении.