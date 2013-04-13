Кожара: углубление отношений между Украиной и ЕС отвечает интересам обеих сторон

Министр иностранных дел Леонид Кожара убежден, что дальнейшее углубление отношений между Украиной и ЕС, прежде всего путем подписания Соглашения об ассоциации, отвечает интересам как Украины, так и Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом Л.Кожара сказал в интервью пресс-агентству Globus Vision, которое будет опубликовано в ведущем немецком финансовом журнале «Капитал».

Руководитель внешнеполитического ведомства проинформировал о ходе выполнение Плана первоочередных мер по интеграции Украины к ЕС на 2013 год. Л.Кожара подчеркнул, что приведение законодательства к европейским стандартам, внедрение системных реформ в разных отраслях жизнедеятельности государства является приоритетом для правительства Украины, в том числе в контексте подготовки к подписанию в этом году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Идея стать частью европейского сообщества поддерживается всеми политическими силами в Украине и украинским обществом в целом», - отметил министр.

Отдельное внимание в ходе интервью было уделено председательству Украины в ОБСЕ и отношениям Украины с ФРГ, отметили в министерстве.

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