ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Следуют пошлине», в котором пишет: Импортные автомобили могут подорожать еще больше, поскольку украинские производители, помимо начавших действовать с 13 апреля специальных ввозных пошлин, предлагают ввести еще и антидемпинговые. Корпорация "Укравто", которую поддерживают и другие производители, готовится подать заявку на проведение нового расследования импорта автомобилей. Юристы считают, что доказать вину импортеров будет крайне сложно…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ни дать, ни поделить» пишет: В парламентской оппозиции предложили изменить процедуру перераспределения бюджетных средств. Решения Кабмина по этому вопросу, по мнению автора законопроекта Татьяны Слюз ("Батькивщина"), должен одобрять не подконтрольный правительству бюджетный комитет, а Верховная рада. В Партии регионов считают, что такая процедура нежизнеспособна. Но рациональное зерно в предложении есть — решения комитета не могут приниматься тайно, как это происходит сейчас, отмечают эксперты…

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«Сегодня» в материале «На ЮБК летом запретят стройки» пишет: На период курортного сезона в Ялте запретят любое строительство. Как сообщили «Сегодня» в ялтинском городском совете, запрет будет действовать с 1 мая до конца сентября…

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: нулевая инфляция, "конец" миссии МВФ, бюджетная резолюция, интересная корпоративка» пишет: Прошедшая неделя отметилась обнародованием мартовского показателя инфляции, завершением работы миссии Международного валютного фонда в Украине, обнародованием бюджетной резолюции на следующий год, а также некоторыми интересными новостями из корпоративной сферы…

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Также сайт «УНИАН-экономика» публикует интервью с гендиректором «Визз Эйр Украина» Акошем Бушем "Гендиректор «Визз Эйр Украина»: законодательство Украины не позволяет использовать европейскую модель лоукостов", в котором он рассказал о планах компании кое-что поменять в своей работе и о перспективах развития в Украине…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «СК выставил «дочке» «Мечела» счет на 3,6 млрд рублей» пишет: Сотрудники столичного управления Следственного комитета начали проверку ООО «Торговый дом «Мечел» — дочерней компании одной из крупнейших в стране металлургических компаний, принадлежащей миллиардеру Игорю Зюзину. Об этом «Известиям» рассказали источники в СК РФ. Следователи проводят проверку «дочки» «Мечела» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере…

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Также «Известия» в публикации «Минспорта попросил 1 трлн рублей на футбол» пишут: Минспорта РФ разработало программу подготовки к чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году. Согласно проекту документа, направленного ведомством в правительство, расходы на реализацию программы составят почти 1 трлн рублей, половину из которых должен выделить федеральный бюджет…

(УНИАН)