Берлускони готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства Италии

Бывший премьер-министр Италии, лидер правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони в субботу, 13 апреля, заявил, что вновь готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства в том случае, если на Апеннинах в ближайшее время состоятся внеочередные парламентские выборы.

Как передает РИА Новости, выступая на митинге своей партии «Народ свободы» в южном итальянском городе Бари, в котором, по данным организаторов, приняли участие «как минимум 150 тысяч человек», С.Берлускони сказал, что «или в Италии будет сильное и стабильное правительство, или же лучше немедленно дать слово итальянцам на голосовании в июне».

При этом политик, уже трижды бывший премьер-министром Италии, добавил, что если выборы состоятся в июне, то он вновь выдвинет себя в качестве лидера «коалиции свободы» и председателя Совета министров.

С.Берлускони отметил, что с прошедших 24-25 февраля парламентских выборов прошло уже почти 50 дней, а в стране до сих пор не сформировано правительство. В этой связи он сказал, что «Народ свободы» со своей стороны готова вступить в коалицию со своими политическими оппонентами из Демократической партии и вместе выбрать президента Республики, но «эти господа сказали нет».

Процесс формирования нового национального правительства по итогам февральских парламентских выборов проходит в Италии в атмосфере «политического хаоса». Консультации по этому вопросу, которые проводили президент Италии Джорджо Наполитано и ведущие политические силы страны, не увенчались успехом из-за существующих между партиями разногласий. В этой связи некоторые местные наблюдатели отмечают, что одним из возможных выходов из сложившейся ситуации могло бы стать проведение новых выборов.