Рада 16 апреля рассмотрит вопрос о выборах в Киеве, 19 апреля - об ответственности Кабмина

Во вторник, 16 апреля, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета, а в пятницу, 19 апреля, - проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предварительном расписании заседаний Верховной Рады на эту пленарную неделю, розданном журналистам перед Согласительным советом.

Также 16 апреля предусматривается рассмотрение президентского законопроекта о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины относительно полномочий Счетной палаты.

В среду, 17 апреля, предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, которые касаются внесения изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

В среду также планируется рассмотрение ратификационных соглашений со странами - участницами СНГ о борьбе с расхищением культурных ценностей и обеспечении их возвращения, а также об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Согласно расписанию, в пятницу, 19 апреля, кроме проекта постановления об ответственности Кабмина, предусматривается заслушать отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2012 год.