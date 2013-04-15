Дело Тимошенко остается проблемой в отношениях между Украиной и ЕС - Коморовский

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что дело осужденной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко остается проблемой в отношениях между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

"Постоянно повторяю Президенту Украины, что дело Юлии Тимошенко до сих пор является проблемой. С иной стороны - нужно с чего-то начинать. А таким началом было освобождение Юрия Луценко", - сказал Б.Коморовский.

Глава Польского государства отметил, что освобождение бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко обсуждал, в том числе, с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и главами правительств стран Вышеградской группы.

Кроме того, по его словам, эта тема обсуждалась во время трехсторонней встречи Президентов Польши, Венгрии и Украины 22 марта в Варшаве, а также во время последнего телефонного разговора с Президентом Украины Виктором Януковичем 7 апреля.

"Евросоюз ожидает очередных шагов, которые бы позволили разблокировать украинскую дорогу в ЕС", - подчеркнул Б.Коморовский.

Он добавил, что во время последнего разговора с В.Януковичем обратил внимание на евроинтеграционные мероприятия, которые украинская власть должна осуществить.

"Речь идет о реформе юридической системы, также об изменении избирательного законодательства и нескольких других реформах", - сказал Президент Польши.

Б.Коморовский также отметил, что май является чрезвычайно важным месяцем, потому что именно в мае Еврокомиссия будет оценивать прогресс, достигнутый Украиной в вопросах, решение которых необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 13 марта 2013 г. депутаты Европейского парламента во время дебатов по Украине отметили наличие ряда системных проблем в Украине и призвали политиков в Киеве к конкретным действиям для того, чтобы подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало реальностью в ноябре этого года.

В частности, Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле подчеркнул, что пока дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко не будут решены должным образом, а у ЕС не будет уверенности в том, что выборочное правосудие больше не будет применяться в Украине, говорить о подписании Соглашения об ассоциации не приходится.

7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе – Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

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