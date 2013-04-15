Квасневский: Евросоюз через 10 лет будет просить Украину присоединиться

Варшава. Европейский Союз через ближайшие 10 лет сам будет инициировать вступление Украины в свои ряды, потому что будет нуждаться в доступе к трудовым ресурсам и рынкам сбыта.

Такое мнение высказал бывший Президент Польши Александр Квасневский в интервью журналу Wprost.

"Даже если мы сейчас говорим туркам и украинцам "нет", то через 10 лет будем их очень просить, чтобы они были с нами. Потому что никто рассудительный не откажется от такого потенциала, которые имеют Турция и Украина", - сказал он.

А.Квасьневский отметил, что украинская власть за последний год достигла значительного прогресса в выполнении условий, выдвинутых перед ней парафированным в марте прошлого года Соглашением об ассоциации.

"Украина нужна Европе, учитывая демографический потенциал, свой рынок, миллионы украинцев, которые сейчас работают в ЕС и в Польше", - сказал он.

Экс-президент Польши сказал, что украинская власть, в отличие от российской и белорусской, готова внедрять европейские стандарты.

А.Квасьневский также отметил, что украинские олигархи больше всех заинтересованы в присоединении Украины к ЕС.

По его словам, евроинтеграция даст гарантии сохранения капиталов, откроет лучшие возможности пользования кредитами, а также доступ к внешним рынкам.

"Они хотят иметь государство, где действуют закон и безопасность экономического оборота", - сказал экс-Президент Польши.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре этого года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.