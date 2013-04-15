Анонс на 16 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Винницкой области.

* Состоится официальное открытие подготовительного заседания 21-го Экономико-экологического форума ОБСЕ. Чиновники и эксперты из 57 государств-участников ОБСЕ, а также представители ключевых международных организаций обсудят пути уменьшения влияния на окружающую среду энергетической деятельности на пространстве ОБСЕ. Заседание откроют: действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и координатор экономико-экологической деятельности ОБСЕ Халиль Юрдакул Йигитгюден. Докладчики: помощник министра торговли США по вопросам доступа к рынкам и контроля за соблюдением торговых соглашений Майкл Камуньез и посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки» Вадим Луков.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости, сезон весна-лето: реалии и перспективы". Участники: президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень, руководитель комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас.

* Пресс-конференция на тему: «Кто и как проверяет работу предприятий и частных фирм в Украине»? Участники: Алексей Мирошниченко, зампредседателя Федерации работодателей Украины, Алексей Антонюк, президент Союза парикмахеров Украины, гендиректор компании S&A Group; Геннадий Руденко, владелец комплекса по разведению рыбы «Заборье», Иван Телющенко, ген.директор одного из крупнейших производителей кирпича и керамической плитки «Керамейя» (г Сумы). Состоится презентация Национального реестра контролирующих органов, которые имеют право проверять деятельность малых, средних и крупных предпринимателей и предприятий. Также будет представлено аналитическое исследование деятельности контролирующих органов, их эффективности, влияния на бизнес-среду, инвестиционный климат в Украине.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Киевскую ГЭС.

* В Пресс-центре Межведомственного оперативного штаба по безопасному пропуску паводка состоится брифинг. Участники: директор Украинского гидрометеорологического центра Н.Кульбида и директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты В.Стоецкий.

* Круглый стол на тему: "Как украинские аграрии относятся к земельной реформе?". Организатор - проект USAID «Агроинвест». Участники: Эрик Блайх, руководитель Проекта USAID «Агроинвест», Александр Гончарук, представитель Центра социальных экспертиз Института социологии НАНУ Александр Калиберда, замруководителя Проекта USAID «Агроинвест»; Марина Зарицкая (Проект USAID «Агроинвест»).

* Пресс-конференция на тему: "Совместная инициатива венчурных фондов для развития IT-рынка Украины". Участники: старший партнер RunaCapital С.Белоусов, первый вице-президент инновационного парка Bionic Hill В.Галасюк, управляющий партнер AlmazCapital Partners А.Галицкий, управляющий директор TA Venture В.Тигипко, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" А.Афян, со-основатель InvisibleCRM В.Воскресенский.

* При участии и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко состоится заседание городского оперативного штаба по координации действий по демонтажу временных сооружений, малых архитектурных форм на территории города Киева. Также в заседании примут руководители профильных департаментов и управлений и главы районных государственных администраций.

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