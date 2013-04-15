Андрей Гончарук назначен представителем Украины в ВТО

Президент Украины Виктор Янукович назначил советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея Гончарука представителем Украины во Всемирной торговой организации.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, с целью обеспечения внедрения и реализации единого внешнеполитического курса Украины по вопросам сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации, эффективного представительства позиции Украины в ВТО и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины В.Янукович возложил на А.Гончарука представительство интересов Украины в ВТО, назначив его Представителем Украины во Всемирной торговой организации (с местом пребывания в городе Киеве).

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария). Глава ВТО (генеральный директор) — Паскаль Лами.

Членами Всемирной торговой организации являются 159 стран. Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года.