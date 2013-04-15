В Минобороны России говорят, что готовы к диалогу с Украиной по ЧФ РФ

Россия готова обсуждать с Украиной за столом переговоров любые вопросы, в частности, обеспечение эффективной жизнедеятельности Черноморского флота в Крыму.

Об этом сообщил сегодня журналистам замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

"Наиболее сложным и масштабным вопросом остается обеспечение эффективной жизнедеятельности Черноморского флота, базирующегося в Крыму. Работа в этом направлении носит непростой, комплексный характер и не прерывается ни на один день. Помимо Министерства обороны, активное участие в ней принимают МИДы двух стран, другие министерства и ведомства", - сказал он.

Замминистра обороны России прокомментировал высказывания главы военного ведомства Украины Павла Лебедева в ходе выставки вооружений в Бразилии с оценками украинско-российского ВТС и решения проблемных вопросов пребывания Черноморского флота в Крыму.

"Со своей стороны подтверждаем готовность в спокойном, конструктивном ключе обсуждать за столом переговоров любые темы", - подчеркнул замминистра обороны. А.Антонов подтвердил, что действительно в ходе первой встречи министров обороны 20 февраля этого года в Севастополе глава оборонного ведомства Украины поставил перед российской стороной ряд вопросов и высказал некоторые предложения, касающиеся функционирования Черноморского флота, а также использования арендуемых им земель.

"Речь, в частности, шла о возможности реализации неких совместных строительных инвестпроектов", - уточнил замминистра обороны. Он сообщил, что глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу "выразил заинтересованность в рассмотрении конкретных соображений украинской стороны, которые, однако, так и не поступили".

В целом, отметил А.Антонов, за время дислокации российского Черноморского флота в Крыму произошли определенные изменения в местах его расположения и в использовании конкретных объектов его жизнедеятельности. В связи с этим замминистра напомнил, что Россией более 2 лет назад было предложено провести их инвентаризацию, подготовить проект соглашения об инфраструктуре Черноморского флота, в котором "были бы отрегулированы вопросы по недвижимому имуществу".