ТОП-10 (15 апреля)

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила дорожного движения

Moody's понизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступени - до дефолтного уровня "С"

Кабмин решил выставить на приватизационном конкурсе 92,75% акций "Сумыхимпрома"

«ДТЭК Днепроэнерго» может выпустить долговые бумаги на 300 млн долл.

Кипрская компания намерена купить Одесский НПЗ за 491 млн грн

Госбюджет за январь-март выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн

МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам года

Дефицит внешней торговли товарами Украины в І квартале составил 2 млрд долл.

Президент образовал Госкомиссию по вопросам сотрудничества с ВТО

Советник Путина называет самообманом статус наблюдателя в Таможенном союзе

***

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила дорожного движения

С 15 апреля вступила в действие новая редакция Правил дорожного движения, принятая 11 февраля 2013 года на заседании правительства.

Как сообщает Правительственный портал, эти изменения предусматривают ряд нововведений. Так, для уменьшения риска возникновения ДТП на загородных дорогах Правила дорожного движения дополнены новым требованием - в период с 1 октября по 1 мая транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Изменения также касаются применения технических средств регулирования дорожного движения, введение европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки. Так введено свыше 20 дорожных знаков. Разметка же будет пяти цветов: белая, желтая, синяя, оранжевая и бело-красная.

Кроме того, вводятся новые термины: «газон», «островок безопасности», «дневные ходовые огни», «маневрирование», «регулировщик», «усовершенствованное покрытие».

В соответствии с новыми правилами, дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой и не должны быть закрыты от обзора какими-либо препятствиями даже частично. Кроме того, дорожные знаки должны быть размещены не выше 6 метров над уровнем дороги и должны быть видны за 100 метров. Если знак установлен на обочине дороги шире одной полосы, он дублируется на разделительной полосе.

По новым правилам темным временем суток являются «часть суток от заката до восхода солнца». Раньше было предусмотрено, что это период от конца сумерек (30 минут после заката солнца) до начала утренних сумерек (30 минут до восхода солнца).

Из правил также убрали пункт, который указывает на то, что обгон возможен только слева по ходу движения.

Кроме того, предусмотрено ужесточение требований к проезду мимо ТС с опознавательным знаком «Дети». Водители, которые двигаются по соседней полосе, обязательно должны снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться для предотвращения наезда на выходящих из автобуса детей.

***

Moody's понизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступени - до дефолтного уровня "С"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus на две ступени - до дефолтного уровня "С" с "Саа3", а депозитный рейтинг банка - до "Са" с "Саа3", прогноз по депозитному рейтингу - негативный, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на заявление агентства.

В то же время, Moody's подтвердило депозитный рейтинг Hellenic Bank Public Company на уровне "Саа3" с негативным прогнозом.

Решение Moody's завершило процесс переоценки рейтингов банков, начатый 22 марта.

"Рейтинговое действие отражает ожидания того, что владельцы (незастрахованных депозитов - ред.) в BoC понесут существенные убытки в ближайшие несколько месяцев, а также вероятность потенциальных убытков Hellenic Bank в ближайшие годы", - говорится в сообщении. Аналитики агентства полагают, что потери по депозитам BoC не превысят 65%.

"Понижение рейтинга приоритетных необеспеченных обязательств BoC до дефолтного "C" является следствием решения управляющего банка Диноса Христофидиса (Dinos Christofides) о полном участии существующей задолженности банка в его рекапитализации в виде обмена облигаций на акции кредитной организации класса B", - добавляет Moody's.

Подтверждение депозитного рейтинга Hellenic Bank говорит о том, что нынешний рейтинг банка "Саа3" уже отражает риски убытков по его депозитам. В то же время, Moody's полагает, что в ближайшее время кредитной организации потребуется дополнительное финансирование на фоне ухудшения качества активов.

***

Кабмин решил выставить на приватизационном конкурсе 92,75% акций "Сумыхимпрома"

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план размещения акций "Сумыхимпрома", в соответствии с которым планируется до конца 2013 г. выставить на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 92,75% акций данного предприятия, номинальной стоимостью 403 млн 185,8 тыс. грн.

Текст соответствующего распоряжения № 227-р от 10 апреля т.г. обнародован на правительственном сайте.

Планом размещения акций предусмотрена обязательная льготная продажа акций работникам предприятия и приравненным к ним лицам (2,25%), продажа в течение второго-третьего кварталов т.г. 5 % акций предприятия на фондовых биржах.

Таким образом, правительство рассчитывает разместить все 100% акций государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром».

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

***

«ДТЭК Днепроэнерго» может выпустить долговые бумаги на 300 млн долл.

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» в 2013 году может осуществить выпуск долговых бумаг на 300 млн долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания также не исключает привлечение данных средств за счет кредитов с эффективной ставкой не более 12% годовых в долларах и евро, 16% - в российских рублях, 25% - в национальной валюте.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале апреля компания «ДТЭК Днепроэнерго» сообщила о намерении привлечь кредитные средства на сумму 800 млн грн для пополнения оборотных средств.

«ДТЭК Днепроэнерго» планирует в 2013 году сократить чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с 2012 годом в 6,7 раза – до 140,7 млн грн.

Компания в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Активы компании в 2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 26,9% – до 7,876 млрд грн, а основные средства возросли на 2,9% – до 3,683 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 981,522 млн грн с 877,522 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась до 1,046 млрд грн с 0,605 млрд грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

***

Кипрская компания намерена купить Одесский НПЗ за 491 млн грн

Кипрская компания Empson намерена купить 99,58% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», за 490,742 млн грн, сообщает Empson в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины".

Согласно сообщению, компания планирует приобрести 1 млрд 817,561 тыс. акций Одесского НПЗ номинальной стоимостью 0,27 грн каждая.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2000 года.

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена С.Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

***

Госбюджет за январь-март выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн

Государственный бюджет за январь-март 2013 года выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

По его словам, показатель дефицита государственного бюджета составляет 4,2 млрд грн, что меньше запланированного показателя на этот период и составляет 8,3% годового показателя.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 7,1 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит общего фонда госбюджета составил 374,7 млн грн. Показатель дефицита меньше росписи на 6,5 млрд грн и соответствует 15,9% годового показателя.

Доходы государственного сектора по итогам первого квартала выросли на 8,1% по сравнению с показателем за первый квартал 2012 года - до 151,2 млрд грн. Показатель доходов госсектора на 1,8% превышает утвержденные плановые показатели. Доходы сводного бюджета на 8,2 млрд грн, или на 6,5%, больше планового показателя, доходы государственного бюджета (без трансфертов) — на 6,5 млрд грн, или на 8,4%.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составил 4,76 млрд грн.

Профицит госбюджета за 1-й квартал 2012 года составлял 978,5 млн грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

***

МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам года

Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года, сообщается в Обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), подготовленном экспертами МВФ.

«При условии неизменности политики страны ВВП по итогам 2013 года останется на уровне нулевой отметки, зафиксированной в 2012 году», - говорится в обзоре.

При этом рост ВВП в 2014 году, по прогнозам МВФ, может составить 2,8%. Показатель инфляции (декабрь к декабрю) по итогам 2013 года может составить порядка 0,5%, при этом показатель инфляции по итогам 2014 года прогнозируется на уровне 4,7%. Показатель безработицы по итогам 2013 года может составить 8,2%, в 2014 году – 7,9%.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%.

Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

В прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций рост ВВП в 2013 году может составить 1,3-1,4% при условии успеха в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделения кредитов в рамках программы «стенд-бай». В случае провала переговоров динамика ВВП может быть отрицательной – до -3%.

***

Дефицит внешней торговли товарами Украины в І квартале составил 2 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года сократилось на 3,5% - до 2,0 млрд долл. по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, общий внешнеторговый оборот за январь-март 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 1% до 33,9 млрд долл. В том числе экспорт вырос на 1%, или на 216 млн долл., - до 15,9 млрд долл, импорт снизился на 2%, или на 291 млн долл., - до 18,0 млрд долл. В первом квартале Украина проводила внешнеторговые операции с 206 странами мира.

Также сообщается, что в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем экспорта в страны ЕС вырос на 18% до 4,4 млрд долл., в то время как экспорт в страны СНГ снизился на 14% до 5,3 млрд долл.

Объем импорта в страны ЕС в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 2% до 5,6 млрд долл., в то время как объем импорта в страны СНГ снизился на 15% до 6,7 млрд. долл.

Основным партнером Украины среди стран ЕС является Германия, объем операций с которой составил 2% общего объема экспорта и 8% общего объема импорта.

Основным партнером Украины среди стран СНГ является Россия, объем операций с которой составил 31% общего объема импорта и 23% общего объема экспорта.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года сократилось вдвое по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 902,9 млн долл.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

***

Президент образовал Госкомиссию по вопросам сотрудничества с ВТО

Президент Украины Виктор Янукович образовал Государственную комиссию по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в указе, комиссия создана как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины с целью подготовки согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях с ВТО, государствами - членами ВТО, обеспечения национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО.

Председателем комиссии назначен советник Президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук. В.Янукович поручил ему подать в двухнедельный срок предложения по персональному составу Комиссии.

Согласно положению о Комиссии, основными ее задачами являются подготовка и внесение в установленном порядке согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях со Всемирной торговой организацией, государствами - членами ВТО, в частности, относительно решения проблемных вопросов сотрудничества Украины в рамках ВТО, а также обеспечения национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО; мониторинг выполнения Украиной и другими государствами - членами ВТО обязательств в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке: получать от центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию и документы; приглашать на свои заседания представителей государственных органов, научных учреждений, ассоциаций товаропроизводителей и заслушивать информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; образовывать временные экспертные и рабочие группы для проработки отдельных вопросов деятельности Комиссии; привлекать в случае необходимости к проработке отдельных вопросов представителей государственных органов, а также экспертов, ученых, специалистов.

Комиссия образуется в составе председателя, исполнительного секретаря и других членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

В состав Комиссии входят руководители (заместители руководителей) Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Национального института стратегических исследований, а также по согласию - представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей, представитель Торгово-промышленной палаты Украины, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участницами СНГ, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями.

***

Советник Путина называет самообманом статус наблюдателя в Таможенном союзе

Статус наблюдателя в Таможенном союзе (ТС) или сотрудничество с ТС по формуле 3+1, на чем настаивают украинские власти, является самообманом, сообщил в интервью УНИАН советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев.

«Такого формата нет. Это самообман. Наблюдать – это значит не участвовать. Украина является наблюдателем в ЕврАзЭС и практически никак не принимает участия в его работе. Быть наблюдателем – это лукавство для того, чтобы обмануть общественное мнение», - сказал С.Глазьев

По его мнению, юридически статус наблюдателя «ничего ровным счетом дать не может», даже если его придумают. «Это так же, как формула 3+1 – тоже для обмана широкой публики, чтобы люди надеялись, что идет какой-то процесс. Нет такой формулы 3+1. Либо вы участвуете, либо нет, а 3+1 равняется 4, и это каждый первоклассник знает, но почему-то у украинского руководства другая логика», - отметил собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. Такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. При этом Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

12 апреля в ходе общения с пользователями Facebook Н. Азаров заявил, что на предстоящей встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича будет обсуждаться вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя в данном объединении. Н.Азаров добавил, что правительство Украины также создало специальную группу, которая занимается изучением договорно-правовой базы Таможенного союза и того, к каким конкретным соглашениям Украина могла бы присоединиться и на каких условиях.

Полный текст интервью с С.Глазьевым читайте на сайте УНИАН: «Советник Владимира Путина: Господь за что-то обиделся на Украину и лишил ее руководство ума, это вызывает очень серьезную тривогу».

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН