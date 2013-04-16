Теракт в Бостоне: трое погибших, свыше 140 раненых - предварительные данные

Два взрыва, прогремевшие в понедельник днем в Бостоне на финишной прямой марафона, стали первым терактом на территории США после спланированной террористической сетью "Аль-Каида" атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в 2001 году, унесшей жизни почти 3 тысяч человек.

В понедельник самодельные взрывные устройства на финише старейшего марафона, следующего по улице Доброй воли, были приведены в действие в 2 часа 50 минут по времени восточного побережья США с интервалом в 12 секунд. Трое погибших, в том числе ребенок 8 лет, свыше 140 раненых - таков предварительный итог взрывов, официально названных "скоординированной террористической атакой", передает РИА "Новости".

"Мы пока не знаем, кто совершил это и зачем, и мы не должны торопиться с выводами. Но без всякого сомнения, мы выясним все до конца, разыщем того, кто совершил это, и заставим ответить", - заявил президент США Барак Обама в обращении к нации, призвав молиться за жертв трагедии.

Взрывные устройства были малой мощности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов США. На месте взрывов не обнаружено следов взрывчатки промышленного производства, что может свидетельствовать о ее кустарном производстве.

Предположительно, бомбы привели в действие дистанционно, с помощью мобильного телефона - примерно через 40 минут после взрывов мобильная связь в Бостоне была отключена, чтобы исключить возможность срабатывания других взрывных устройств.

Контртеррористические формирования полиции, обыскивающие место взрыва, обнаружили в окрестностях еще пять неразорвавшихся взрывных устройств, обезвреженных на месте, сообщил сайт газеты Wall Street Journal. Первоначально сообщалось также о третьем взрыве в общественной библиотеке, однако позже выяснилось, что там произошло возгорание, не связанное с терактом.

Дознаватели ФБР уже проводят опросы по факту взрывов, однако подозреваемых в деле пока нет. Никто не взял на себя ответственность за теракт.

В США усилены меры безопасности также у Белого дома в Вашингтоне и вокруг Пентагона, Нью-Йорк задействовал для патрулирования в местах скопления туристов и на значимых объектах инфраструктуры тысячи сотрудников полиции, развернув мобильные антитеррористические станции.