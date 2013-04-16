ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Инвестиции в «чистую» энергетику пошли на убыль, «Укрзализныця» пополнит парк полувагнов, а Одесский НПЗ ушел в оффшоры», в котором подает анализ основных экономических событий за 15 апреля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-investicii-v-chistuju-energetiku-poshli-na-ub-202320/

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Также «Дело» в публикации «Обзор финрынков: мировой фондовой рынок не смог подтолкнуть украинский к росту» пишет: аналитики ПУМБа выделили основные тренды на финансовом рынке за прошедшую неделю…

http://delo.ua/finance/obzor-finrynkov-mirovoj-fondovoj-rynok-ne-smog-podtolknut-ukr-202316/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина стремится к нулю» пишет: Международный валютный фонд крайне пессимистично оценивает перспективы развития украинской экономики. В этом году темпы ее роста будут близки к нулю, а в следующем не превысят скромные 2,8%, говорится в последнем отчете МВФ World Economic Outlook. Это наиболее пессимистический из всех прогнозов, которые давались до сих пор. Тем не менее, угроза ухудшения ситуации в мировой экономике во II полугодии свидетельствует в пользу таких осторожных оценок, соглашаются эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2171353

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Парламент оформляет документы на визу» пишет: парламентское большинство и оппозиция согласовали законопроекты о борьбе с коррупцией, требуемые планом действий по визовой либерализации с ЕС. Для достижения компромисса из документов Кабмина убрали нормы о повышении ответственности бизнеса. Правда, один проект из пакета - об уголовной ответственности юридических лиц - согласовать не удалось. Для выполнения первой фазы ПДВЛ принятия согласованных документов недостаточно, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2171456

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Издание «Сегодня» в публикации «Как устроиться на работу за границей с украинским дипломом» пишет: многие вузы сейчас предлагают дипломы с громкой приставкой «международный». На самом деле это лишь красивое название для диплома гособразца. Фактически - просто документ на украинском и английском языках. И, разумеется, от перевода, внесенного на страницы, юридическая сила документа не меняется. То есть, никакого автоматического признания или легализации за рубежом вы не получите…

http://www.segodnya.ua/life/lsociety/Kak-ustroitsya-na-rabotu-za-granicey-s-ukrainskim-diplomom.html

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Также «Сегодня» в публикации «В мае в Украине может быть уже другой премьер» - Яценюк» пишет: на ближайшие дни в Раде намечено голосование по недоверию премьеру. Если оно наберет больше 225 голосов, президент будет обязан уволить Николая Азарова…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-mae-v-Ukraine-mozhet-byt-uzhe-drugoy-premer-YAcenyuk.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Белый дом назвал взрывы на марафоне в Бостоне терактом» пишет: власти США заявили, что двойной взрыв, произошедший во время забега, был заранее спланирован...

http://izvestia.ru/news/548753

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Издание «Ведомости» в публикации «Нефть Urals стоит дешевле 100 долларов» пишет: баррель нефти Urals стоит меньше 100 долларов, рубль слабеет, фондовый рынок падает. Короткий провал бюджет выдержит, в ином случае срочно нужны реформы, уверены аналитики…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11182021/neft_deshevle_100

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Также «Ведомости» в публикации «Правительство избавится от Сбербанка» пишут: правительство РФ готовится пополнить план приватизации на 2013 год, распродав небольшие активы, в том числе пакеты акций Сбербанка и «МДМ банка»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11181951/pravitelstvo_izbavitsya_otsberbanka

(УНИАН)