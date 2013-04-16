Для реорганизации Минэкономразвития привлекут консалтинговые компании

Министерство экономического развития и торговли Украины ведет отбор нескольких консалтинговых компаний, имеющих опыт в государственном управлении, с целью провести реорганизацию министерства и сделать его одним из лучших министерств экономического развития в мире.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов в интервью газете «Урядовий кур’єр» за 16 апреля.

«Мы ведем отбор нескольких консалтинговых компаний, имеющих опыт в государственном управлении, чтобы реализовать амбициозную цель: стать одним из лучших и современных министерств экономического развития и торговли в мире», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что как руководитель хотел бы изменить подходы к работе и, соответственно, организационную структуру министерства. «Оно (министерство – УНИАН) создано прежде всего для формирования и реализации государственной политики. Именно на этом и сделаем главный акцент в своей работе», - подчеркнул И.Прасолов.

Вторым важнейшим акцентом в работе министерства И.Прасолов назвал развитие торговли – «как внутри страны, так и с точки зрения экспорта».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в январе заявил, что Министерство экономического развития и торговли должно стать центром по проведению анализа выполнения Национального плана действий в 2013 году. Кроме того, в январе И.Прасолов возглавил Межведомственную комиссию по международной торговле.

И.Прасолов был назначен министром экономического развития и торговли 24 января 2013 года.