Янукович: Украина имеет амбициозную цель - подписать в этом году Ассоциацию с ЕС

Украина имеет амбициозную цель - подписать в этом году на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Виннице.

“Мы имеем амбициозную цель - подписать в ноябре этого года на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом”, - сказал Президент.

По его словам, сегодня продолжается процесс подготовки к подписанию этого соглашения.

“Процесс евроинтеграции - он длительный. Есть определенные критерии, к которым Украина стремится, и, прежде всего, мы сами в этом заинтересованы, потому что это модернизация нашей страны, это наш успех”, - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня есть целый пакет вопросов, которые должна решить Украина, в том числе гармонизировать свое законодательство, выполнить обязательства перед Советом Европы, реализовать дорожную карту, разработанную совместно с Европейской Комиссией относительно подписания Соглашения об ассоциации.

“Все эти вопросы находятся в рабочем состоянии”, - сказал Президент, отметив, что некоторые из них не удается решить по объективным и субъективным причинам, среди которых, в частности, он назвал неработающий парламент.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

По мнению экспертов, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть перенесено на лето-осень 2015 года.