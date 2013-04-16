Анонс на 17 апреля

* Профсоюзная организация работников морского транспорта Ильичевского морского торгового порта (ПОРМТ ИМТП) при содействии активистов Объединения «Боротьба» проведут пикет Администрации Президента Украины. Портовые работники приедут в Киев, чтобы потребовать от Президента прекратить разграбление одного из самых прибыльных портов Украины.

* Состоится брифинг заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пленарное заседание XI сессии Киевсовета VI созыва.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра культуры Леонида Новохатько, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, председателя Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского, председателя правления Государственного ипотечного учреждения Валентина Рыбачука.

* Состоится официальное открытие первого форума «Лучшие социальные проекты Украины». Инициаторы проведения форума: ВОО «Украинская ассоциация маркетинга"; УНК МТП; Европейская Бизнес Ассоциация, компания маркетинга "О Два" при содействии Минсоцполитики Украины, МОН Украины, МЗ Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Минкультуры Украины и КГГА. Участники: Наталья Королевская, министр соцполитики Украины; Дмитрий Табачник, министр образования и науки Украины, Александр Попов, глава КГГА, Юкие Мокуо, глава Детского фонда ООН в Украине; Ирина Лылык, ген.директор ВОО "Украинская ассоциация маркетинга", Владимир Щелкунов, президент Всемирного Совета Международного торговой палаты, Анна Деревянко, исполнительный директор ЕА и другие.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законопроект «О перевозках на такси», кулуарно разработанный Департаментом автомобильного транспорта, приведет к монополизации рынка такси теневыми посредниками. Кому из чиновников выгодно загнать всех таксистов в одну посредническую структуру?». Вопросы: Почему 15 апреля был отменен Круглый стол, организованный Мининфраструктуры на тему: «Решение актуальных проблем перевозок на такси с презентацией проекта Закона Украины «О такси»; Анализ непрозрачной и коррупционной концепции «реформирования» рынка такси, предложенной чиновниками Мининфраструктуры и некоторыми «общественными» деятелями, которые называют себя «профсоюзными лидерами» и «защитниками простых таксистов»; Кто заинтересован в протягивании кулуарного законопроекта в интересах узкой группы теневиков и нелегалов? Кому это выгодно?. Участники: председатель Ассоциации вольных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей Корчинский; сопредседатель ОО «Такси столицы» Денис Садоха. Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель; координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк, директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов, председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится международный круглый стол на тему: "Конституционные права и права потребителя финансовых услуг - зарубежный опыт и украинские перспективы". Вопросы: Опыт защиты прав потребителей финансовых услуг в Польше; Право потребителя на свободный выбор финансовых услуг; Финансовый омбудсмен - британская и германская модели. Что лучше для Украины; Защита конституционных прав и прав потребителей - украинские перспективы; Разработка и внедрение методологии исследований потребительских качеств финансовых услуг. Участники: Петр Плоски, президент East European Consulting (Польша) Ибрагим Габидулин, председатель Совета Федерации страховых посредников Украины, операционный директор Грас Савуа Украина, Групп GRAS SAVOYE; Михаил Стрельников, председатель Правления ВОО «Финансовая грамота Украина», советник председателя Госинспекции по защите прав потребителей, Игорь Бураковский, председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций.

* Круглый стол на тему: "Проведение процедуры банкротства согласно новой редакции закона "О банкротстве". Участники: Роман Марченко, арбитражный управляющий, адвокат, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры"; Вадим Кизленко, арбитражный управляющий, адвокат, ЮФ "Ильяшев и Партнеры"; Андрей Сидоренко, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

* Пресс-конференция на тему: «Уничтожение рынка независимой оценки». Участники: Алексей Амфитеатров, председатель Украинского общества оценщиков; Ирина Иванова, зам.директора Центра организации и экономики землепользования; Степан Максимов, председатель Ассоциации специалистов оценки.

* Пресс-конференция на тему: "Экономические и политические последствия добычи сланцевого газа в Украине – опыт США в Украине: кто может гарантировать безопасность технологии добычи?". К участию в дискуссии приглашены представители: Министерства экологии и природных ресурсов, а также энергетики и угольной промышленности, компания Shell, независимые профильные эксперты включая по вопросам технической безопасности, политологи, и представитель Института энергетических стратегий.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная прогнозам и перспективам развития украинского кондиционерного рынка на 2013 год. Организатор: компания ЛИКОНД, дистрибьютор корпорации DAIKIN и компании HOVAL в Украине. В работе примут участие эксперты: Владимир Степура, директор компании ЛИКОНД; Олег Корниенко, руководитель отдела промышленной вентиляции ЛИКОНД; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании ЛИКОНД. Вопросы: Прогнозы по рынку на 2013 год: тенденции развития, ценовая политика по основным группам оборудования и др. Равнение на энергоэффективность: станут ли европейские тренды остро актуальными в Украине? Чего ожидать от поставщиков и производителей? Новинки климатического рынка, которые появятся в продаже на украинском рынке в 2013 году. Требования к климатической технике в сегменте промышленной вентиляции. Обзор технологических новинок от ведущих производителей бытовых кондиционеров в 2013 году (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 200-25-03/04, (066)319-42-55, public@publicity.com.ua .

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников Национальной академии наук Украины на тему: «Финансирование науки: падение продолжается, кризис углубляется», посвященная состоянию научно-технической сферы, в частности НАН Украины, которое характеризуется крайне ограниченным финансированием, неблагоприятными налоговыми условиями, падением престижа научной работы, быстрым старением и разрушением материально-технической базы науки, оттоком перспективных ученых за границу. Отечественная научно-техническая сфера доведена до состояния, угрожающего национальной безопасности Украины. Пресс-конференция проходит накануне ежегодной сессии Общего собрания НАН Украины. Участники: Анатолий Широков, председатель профсоюза; Виктор Столяров, зам.председателя профсоюза; Анатолий Борисенко, член ЦК профсоюза, зав.отделом Института ядерных исследований, канд.физ.-мат.наук; Татьяна Владимирова, председатель профкома Института металлофизики, канд.физ .-мат.наук; Анатолий Сердюк, председатель профкома Института математики, доктор физ.-мат.наук (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 289-0169; 050-330-3150.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Вопросы: информация о программе деятельности Министерства доходов и сборов Украины на 2013 год; Проект Постановления об ответственности Кабинета Министров Украины; Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертногом ценообразовании и др.

* Круглый стол на тему: «О практике применения Закона Украины «Об организациях работодателей, их объединении, правах и гарантиях их деятельности». Организатор: Комитет по вопросам социальной политики и труда.

* Состоятся слушания «О формировании государственной жилищной политики». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

* Состоятся парламентские слушания о состоянии, мерах и перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: проект Социального кодекса Украины; проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение социальных и трудовых гарантий населения, обеспечения условий оплаты труда; проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о повышении уровня рождаемости и престижа материнства) и др.

* В рамках Дней Голландии в Украине состоится встреча «Fryday W» для молодых бизнесменов при участии посла Королевства Нидерландов (гостиница «Опера», ул. Б.Хмельницкого, 53). Нужна аккредитация. Телефон: 38044490 82 12, Е: KIE-EA@minbuza.nl

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