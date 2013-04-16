Киев просит у Кабмина 53 млн грн на Бортническую станцию аэрации

Киев просит правительство выделить из государственного бюджета 53 млн грн на завершение проекта реконструкции первого и второго иловых полей Бортнической станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

Он напомнил, что в начале этого года на реконструкцию иловых полей из бюджета Киева было выделено 20 млн грн, из которых 8 миллионов пошло на покрытие долгов за выполненные работы в прошлом году, а 12 миллионов - на плановые работы в 2013 году.

“Всего на завершение проекта необходимо 53 млн грн. Мы обратились в Кабинет министров, Министерство экологии с тем, чтобы 53 млн грн были выделены согласно документации, которая прошла экспертизу”, - сказал Д.Новицкий.

По его словам, это могут быть или средства госбюджета, или Государственного экологического фонда.

В свою очередь директор “Киевводоканала” Валерий Ченчевый сообщил, что за средства, выделенные в этом году, были проведены работы по устранению эрозийных моментов на первых иловых полях, где дамба была наращена приблизительно на 7 метров. Также было обследовано состояние дамбы на вторых иловых полях, и теперь там также проводятся соответствующие работы.

“А третьи иловые поля, где произошла авария, я думаю, мы примем решение, и они будут тоже укреплены. Не будут наращены, а будут именно укреплены, особенно там, где существуют переливные колодцы”, - добавил В.Ченчевый.

Он объяснил, что хотя последние иловые поля и не эксплуатируются уже более 10 лет, однако наполняются дождевыми или талыми водами, и поэтому также нуждаются в постоянном мониторинге и соответствующих работах по укреплению.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19.00 на иловом поле № 3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации, произошел прорыв дамбы.

Причиной прорыва стали таяние снега и поднятия грунтовых вод.

Ликвидировали чрезвычайную ситуацию в 6 часов утра 11 апреля.