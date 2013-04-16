ТОП-10 (16 апреля)

В Украине уровень безработицы снизился до 2%, подсчитал Госстат

«Нафтогаз» передал Фонду госимущества акции Днепродзержинской ТЭЦ для приватизации

В Германии возрастает настороженность в отношении «Газпрома», утверждает Язев

Украинская финполиция может стать рекордсменом по масштабам полномочий - эксперт

Обвал на рынке драгоценных металлов достиг апогея – эксперты

Минфин привлек в госбюджет 3,27 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 16 апреля

Янукович: Украина имеет амбициозную цель - подписать в этом году Ассоциацию с ЕС

Янукович пообещал медработникам увеличение зарплат на 10%

Янукович рассказал, когда пересмотрят бюджет-2013

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3,3%

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В Украине уровень безработицы снизился до 2%, подсчитал Госстат

Уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% - до 2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в марте сократилось на 17,5 тыс. человек и составило 571,6 тыс. человек против 589,1 тыс. в феврале.

Количество безработных, получающих пособие также уменьшилось и составило 450,3 тыс. человек против 469,1 тыс. в феврале. При этом сумма пособия выросла на 125 грн - до 1194 грн.

В географическом разрезе количество безработных среди городского населения составило 325,4 тыс. человек, среди сельского - 246,2 тыс. человек.

Госстат также сообщает, что средняя нагрузка на одно рабочее место в марте составила 8 человек на место, в то время как в феврале этот показатель составлял 10 человек на место.

Как сообщал УНИАН, официальный уровень безработицы в Украине в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше январского показателя.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом прогнозный уровень безработицы в Украине по итогам 2013 года, по данным Международного валютного фонда, составит 8,2%.

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«Нафтогаз» передал Фонду госимущества акции Днепродзержинской ТЭЦ для приватизации

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» передала Фонду государственного имущества 100% акций Днепродзержинской теплоэлектроцентрали.

Об этом говорится в сообщении ТЭЦ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акции переданы для последующей приватизации ТЭЦ, как это предписано постановлением Кабинета министров Украины №713 от 6 августа 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже находящихся в госсобственности акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ.

На продажу планировалось выставить 101 млн 638 тыс. акций ПАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (номинальная стоимость одной акции 0,25 грн), 118 млн 966 тыс. акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" (0,25 грн), 174 млн 101 тыс. акций ПАО "Одесская ТЭЦ" (0,25 грн), 295 млн 909 тыс. акций ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" (номинальная стоимость одной акции 1 грн).

Ранее Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины пакеты акций данных четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.

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В Германии возрастает настороженность в отношении «Газпрома», утверждает Язев

В Германии возрастает настороженность в отношении российского газа и «Газпрома».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сообщил 16 апреля в ходе 6-й Сырьевой конференции российско-германского сырьевого форума «Российско-германское сырьевое сотрудничество – устойчивое развитие» сопредседатель форума с российской стороны, президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Сейчас мы говорим о третьей нитке «Северного потока». Провели исследования в странах Балтии, Европы об отношении к российскому газу, «Газпрому», «Северному потоку», и везде положительная динамика - и в странах Балтии, и в Польше, которые выступали против этого проекта. Ухудшение отношения к российскому газу, «Газпрому» и «Северному потоку» - у главного получателя этого проекта в Германии», - сказал В.Язев.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты исследования независимых европейских компаний, однако не назвал, каких именно.

«Хуже всего отношение к российскому газу в Германии, и динамика отрицательная», - отметил он.

По словам В.Язева, общественное мнение в Германии формируется по совершенно непонятным законам и принципам, и сегодняшний форум поможет провести разъяснительную работу.

В свою очередь, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Райнер Линднер отметил, что не стоит думать, будто бы в Германии на российский газ «не очень хорошо смотрят». В частности, «Газпром» является спонсором одного из немецких футбольных клубов, напомнил он.

«Скорее всего, речь идет об определенных политических разногласиях… Мы по-прежнему приветствуем российский газ в Германии и говорим ему «добро пожаловать». Было бы правильно развивать политические рамки для более сбалансированного учета взаимных интересов», - сказал Р.Линднер.

При этом он подчеркнул, что всех интересует вопрос, каким способом будет идти российский газ в Германию – будет это только «Северный поток», или еще и «Южный поток», «Ямал-2», отметив, что «Украина также имеет определенные перспективы».

«Мы должны задаться вопросом: а сколько в будущем потребуется российского газа Германии? Мы должны больше инвестировать в транзитные маршруты. Без нормальных газопроводов мы не сможем обеспечить надежность газоснабжения», - подчеркнул Р.Линдер.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля «Газпром» и нидерландская Gasunie подписали документ, согласно которому они намерены изучить возможность строительства четвертой нитки газопровода «Северный поток» в Великобританию.

Gasunie — газотранспортная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе общей пропускной способностью около 125 млрд куб. м в год. Сеть Gasunie насчитывает свыше 15000 км трубопроводов в Нидерландах и на севере Германии, около 1300 станций приема газа. Компания также предоставляет услуги в области хранения газа и СПГ.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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Украинская финполиция может стать рекордсменом по масштабам полномочий - эксперт

Украинская финансовая полиция, в случае ее создания, станет мировым рекордсменом по масштабам предполагаемых полномочий, что определенно идет в разрез с действующим законодательством и не имеет примеров в мировой финансовой практике. Об этом заявил партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, в развитых странах существуют правоохранительные структуры, которые борются с экономическими преступлениями, но они не имеют таких полномочий, какие могут быть предоставлены финансовой полиции в Украине.

«Нельзя выделить какие-то удачные примеры (в мировой практике - УНИАН) реформирования правоохранительной системы подобным образом», - уточняет юрист.

При этом он констатирует, что в Украине речь идет о создании еще одного правоохранительного органа со специальным статусом, в который войдут оперативники, следователи, оперативно-технические сотрудники, аналитики, эксперты и ревизоры, обеспечивающие выполнение функций по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой и хозяйственной деятельности.

«Целый ряд вопросов компетенции не согласован с действующими законодательными актами. Сомнительной остается уместность объединения в одном органе полномочий по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Вообще, эти функции должны выполнять разные органы», - обратил внимание юрист.

Ю.Семенюк уверен, что процессы централизации власти в правоохранительной системе Украины могут вызвать настороженность в среде инвесторов. «Само по себе создание одной структуры на базе других еще не означает повышения эффективности выполнения государственных задач. Но определенно может привести к увеличению давления государства на бизнес», - убежден Ю. Семенюк.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер утверждал, что создание нового силового ведомства — финансовой полиции — в стране с не устоявшимися демократическими институтами и отсутствием контроля общества над действиями силовых органов будет способствовать укреплению авторитаризма власти. По мнению А.Пасхавера, дефицит государственного бюджета нельзя сокращать за счет усиления давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, В начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Министерство доходов и сборов ранее опровергло информацию ряда СМИ о формировании подразделения финансовой полиции в составе министерства.

В Миндоходов подчеркивают, что, согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах ведомство не наделено.

В составе Миндоходов остается налоговая милиция, но она будет реформирована в ближайшее время.

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Обвал на рынке драгоценных металлов достиг апогея – эксперты

Обвал на рынке драгоценных металлов достиг апогея - золото упало почти на 150 долл. за одну торговую сессию.

Об этом УНИАН сообщили в компании по управлению активами "Кинто".

Как отметили в компании, данное падение стало наибольшим в абсолютном значении за всю историю и наибольшим с 1980 года в относительном выражении (9%).

В "Кинто" также отметили, что серебро подешевело еще больше - на 12%, платина и палладий потеряли по 5%. "После такого падения не странным было то, что некоторые биржи начали повышать маржинальные требования по фьючерсным контрактам, чем только усилили падение", - отметили в "Кинто".

Как отмечают в компании, пока единственным объяснением внезапной распродажи золота, которая началась в пятницу, стали слухи об открытии гигантской короткой позиции в июньском фьючерсе на 400 тонн, или примерно на 20 млрд долл. около уровня 1540 долл. за унцию.

Как отмечают аналитики, вчера паника на рынке металлов перекинулась и на другие сырьевые товары – нефть, медь и прочие, а затем и на акции.

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Минфин привлек в госбюджет 3,27 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 16 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 16 апреля, привлекло в государственный бюджет 3,27 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 624,68 млн грн по 9 удовлетворенным из 12 поданных заявок на приобретение 5-месячных госбумаг с доходностью 7,75%; 1625,28 млн грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 1021,48 млн грн по 1 поданной заявке на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%. Заявки на годовые госбумаги с доходностью 10,5% не подавались.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года, как и в марте, намерен провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы запланированы на 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 16 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,502 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 123,752 млрд грн, в собственности банков - 75,801 млрд грн, нерезидентов - 5,325 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Янукович: Украина имеет амбициозную цель - подписать в этом году Ассоциацию с ЕС

Украина имеет амбициозную цель - подписать в этом году на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Виннице.

“Мы имеем амбициозную цель - подписать в ноябре этого года на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом”, - сказал Президент.

По его словам, сегодня продолжается процесс подготовки к подписанию этого соглашения.

“Процесс евроинтеграции - он длительный. Есть определенные критерии, к которым Украина стремится, и, прежде всего, мы сами в этом заинтересованы, потому что это модернизация нашей страны, это наш успех”, - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня есть целый пакет вопросов, которые должна решить Украина, в том числе гармонизировать свое законодательство, выполнить обязательства перед Советом Европы, реализовать дорожную карту, разработанную совместно с Европейской Комиссией относительно подписания Соглашения об ассоциации.

“Все эти вопросы находятся в рабочем состоянии”, - сказал Президент, отметив, что некоторые из них не удается решить по объективным и субъективным причинам, среди которых, в частности, он назвал неработающий парламент.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

По мнению экспертов, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть перенесено на лето-осень 2015 года.

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Янукович пообещал медработникам увеличение зарплат на 10%

В 2013 году власть обеспечит рост заработной платы медицинских работников не менее чем на 10%.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время открытия отделения опухолей головы и шеи Винницкого областного клинического онкологического диспансера, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В диспансере зарплата врачей увеличилась до почти 3 тысяч гривен, медицинских сестер - до 2,5 тысяч гривен. Безусловно, этого недостаточно. Потому мы будем делать все, чтобы в текущем году она выросла еще не менее чем на 10%», - отметил Президент. Он напомнил, что в прошлом году средняя зарплата в сфере здравоохранения выросла на 24%.

Президент подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое для повышения уровня жизни и социальной защиты медицинских работников.

Глава государства отметил, что соответствующие шаги осуществляются в рамках проведения медицинской реформы. «В рамках реформы внедрены новые стимулы для семейных и участковых врачей: кто больше и качественнее работает - тот получает больше», - сказал В.Янукович.

*** В поручение Президента Кабинет министров 27 марта 2013 года принял постановление «О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы». Согласно документу, с 1 января 2013 года утвержден должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 852 грн. При этом денежный разрыв между этим должностным окладом и минимальной зарплатой (1147 грн) сохранится на уровне декабря 2012 года, то есть в сумме 295 грн.

Также постановлением предусмотрено установление в штатных расписаниях должностного оклада работника первого тарифного разряда на уровне минимальной заработной платы - 1147 грн с соответствующей его дифференциацией до 5 тарифного разряда включительно.

В целом повышения получат почти 3,5 млн. работников образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы и других бюджетных отраслей.

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Янукович рассказал, когда пересмотрят бюджет-2013

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что бюджет на 2013 год будет пересмотрен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Виннице.

Он обратил внимание, что каждый год парламент пересматривает бюджет. По его словам, этот год не будет исключением.

“Мы сегодня имеем такие планы, есть уже такие поручения правительству для того, чтобы подготовить изменения в бюджет по результатам первого квартала, а затем и полугодия”, - сказал он.

По его словам, изменения будут касаться решения социальных вопросов, а также устранения недостатков, обнаруженных в бюджете по результатам первого квартала, а также вопросов развития регионов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

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МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2013 году до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в январе, и сохранил ожидания по увеличению мирового ВВП в 2014 году на уровне 4%.

Об этом свидетельствуют данные доклада "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), опубликованной сегодня, 16 апреля, сообщает ПРАЙМ.

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 году 1,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше январского прогноза, а в 2014 году ускорится до 2,2%. Развивающиеся государства продемонстрируют увеличение ВВП на 5,3% в текущем и на 5,7% - в будущем году. В январе ожидался рост на 5,5% и 5,8% соответственно.

Прогноз по росту экономики США на этот год снижен до 1,9% с 2,1%, в 2014 году фонд ожидает роста ВВП страны на 3%. Экономика еврозоны в 2013 году уменьшится, по мнению аналитиков фонда, на 0,3% (хуже ожидавшегося в январе снижения на 0,2%). В будущем году регион сможет достичь роста экономики на 1,1%.

"Экономическая активность стабилизировалась в развитых странах и усилилась в развивающихся экономиках. Действия европолитиков помогли увеличить доверие и улучшить финансовые условия. Американским политикам удалось избежать фискального обрыва, но решений для других краткосрочных рисков не найдено", - отмечают аналитики МВФ.

Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то МВФ улучшил прогноз роста экономики Японии в этом году до 1,6% с 1,2%. ВВП Китая вырастет на 8% против январской оценки в 8,2%. В 2014 году ВВП Японии вырастет на 1,4% (0,7% по прошлой оценке), Китая - на 8,2% (8,5% по январскому прогнозу).

Согласно обновленным ожиданиям фонда, в текущем году инфляция в развитых странах замедлится до 1,7% с 2% в прошлом году (1,6% в предыдущем прогнозе), а в 2014 году ускорится до 2%, что на 0,2 процентного пункта больше январского прогноза. Прогноз по инфляции в развивающихся странах на 2013 год понижен на 0,1 процентного пункта - до 5,9%, а на 2014 год повышен на столько же - до 5,6%.

Напомним, несколько дней назад МВФ обнародовал предварительные данные с прогнозированным ростом мировой экономики на уровне 3,4%.

В октябрьской редакции World Economic Outlook МВФ прогнозировал этот показатель на уровне 3,6%, в январе снизил оценку до 3,5% по сравнению с 3,2% в 2012 г.

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