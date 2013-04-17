В Крыму из-за сильного ветра обесточено 14 населенных пунктов

В Крыму в течение 16 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра до 30 м/с) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 14 населенных пунктов, в том числе 9 н.п. – частично.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, в Украинском гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Крыму 17 апреля.

“В течение ближайших суток мы ожидаем усиления скорости ветра в Крыму, в первую очередь на побережье и акватории Черного моря, до 25-30 метров в секунду, что повлечет штормовую погоду в акватории моря, определенные проблемы на побережье, определенные проблемы с работой портов. Высота волны может сформироваться на Черном море до 3 метров, на Азовском - 1,5-2 метра”, - сообщил 16 апреля руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что усиление ветра в Крыму может привести к объектовым чрезвычайным ситуациям местного уровня.