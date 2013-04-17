Европарламент настроен ратифицировать упрощение визового режима с Украиной

Страсбург. Европейский парламент настроен ратифицировать дальнейшее упрощение визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют выступления депутатов Европарламента во время обсуждения этого вопроса поздно вечером 16 апреля.

Представитель группы народных партий, вице-президент Европарламента Яцек Проташевич отметил, что Украина остается важнейшим партнером в программе “Восточное партнерство”, а также одним из важнейших соседей ЕС на Востоке.

Он подчеркнул, что в современной Украине не все приемлемо для ЕС, и, в частности, способ функционирования судебной системы. Вместе с тем Я.Проташевич высказался за необходимость ратификации соглашения о дальнейшем упрощении визового режима.

“Что важно сейчас: не в интересах власти, а в интересах населения мы должны открыть границы”, - сказал депутат.

Представитель группы социалистов Кинга Гёнш (Венгрия) отметила, что группа планирует поддержать соглашение о дальнейшем упрощении визового режима между Украиной и ЕС, хотя и обратила внимание на то, что человеческое достоинство и права человека, в том числе права сексуальных меньшинств, должны быть защищены в Украине.

От имени “зеленых” за поддержку соглашения также высказалась депутат из Латвии Татьяна Жданока.

“Действующее соглашение об упрощении визового режима с Украиной является очень успешным. Наша группа разделяет позицию докладчика, что это может содействовать развитию верховенства права и демократии”, – сказала она.

Вместе с тем депутат отметила, что проведение дебатов с акцентом на состояние прав сексуальных меньшинств в Украине является свидетельством того, что Европарламент “не закрывает глаза” на то, что происходит в украинском законотворчестве.

От имени Европейских консерваторов и реформистов соглашение поддержал и депутат Вальдемар Томашевски (Литва).

“Это соглашение будет способствовать положительно в продвижении демократии и прав человека. Это будет четким сигналом для украинцев, что ЕС верен усилению отношений с Украиной”, - сказал он.

“Мы поддерживаем это соглашение”, - сказал депутат.

Единственной группой Европарламента, которая предлагала отложить голосование, стала группа либеральных партий. Ее представитель София инт Велд в ходе дебатов отметила, что группа либеральных партий поддерживает присоединение Украины к ЕС, однако хочет, чтобы это происходило на базе общих ценностей.

“Именно поэтому мы призываем коллег к возвращению этого доклада в Комитет”, - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Европарламент планирует ратифицировать соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз между ЕС и Украиной.

16 апреля в Европарламенте по требованию группы либеральных партий состоялось обсуждение ситуации с правами геев и лесбиянок в Украине как предпосылка для одобрения соглашения.

22 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

21 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной.

За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие в поддержку соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружествами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при представлении заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнеры, жены, дети и родители граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с целью бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающих журналистов.

Многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны - члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, принимающим участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.