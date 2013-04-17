Еврокомиссия: упрощение визового режима - подарок не властям, а украинцам

Страсбург. В Европейской комиссии считают, что дальнейшее упрощение визового режима с Украиной нельзя рассматривать как подарок украинским властям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономические и монетарные дела, Олли Рен во время обсуждения предложения относительно дальнейшего упрощения визового режима с Украиной.

“Предложенная либерализация не подарок властям”, - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что новое соглашение направлено на все украинское общество.

Вместе с тем О.Рен обратил внимание на то, что вопросы прав человека и демократии остаются важными для Еврокомиссии, в том числе и вопросы прав сексуальных меньшинств.

“Мы осуждаем любые проявления гомофобии или трансфобии”, - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он отметил, что в этой связи ЕС уже призвал Украину одобрить всестороннее законодательство против дискриминации.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Европарламент планирует ратифицировать соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз между ЕС и Украиной.

16 апреля в Европарламенте по требованию группы либеральных партий состоялось обсуждение ситуации с правами геев и лесбиянок в Украине как предпосылка для одобрения соглашения.

22 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

21 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной.

За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружествами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при представлении заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, сопровождающих тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, принимающих участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.